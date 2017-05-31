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السيطرة على حريق بخط غاز عزبة الخضاروة بالغربية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بخط غاز عزبة الخضاروة بالغربية

02:32 م الأربعاء 31 مايو 2017

السيطرة على حريق بخط غاز عزبة الخضاروة بالغربية

السيطرة على حريق بخط غاز - ارشيفية

الغربية – مروة شاهين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود بخط غاز طبيعي بعزبة الخضاروة التابعة لقرية صفط تراب بمركز ومدينة المحلة، بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء، قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد علاء الغرباوي، مأمور مركز المحلة، باندلاع حريق بخط أنابيب غاز بنطاق عزبة الخضاروة.

انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء زكريا عباس، حكمدار الأمن بالمحلة وسمنود، والدفع ب3 سيارات إطفاء لمجابهة مخاطر الحادث، والسيطرة على الموقف.

وأصدر تامر أبوالنجا، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة توجيهاته إلى المحاسب سعد نصر، نائب رئيس مجلس المدينة، بالتنسيق مع المستشار أسامة زكريا رئيس حي ثان المحلة، لمتابعة سير عمل قوات الحماية المدنية، والتأكد من القضاء على ظاهرة تسريب الغاز، وإجراء عمليات التبريد بصورة كاملة.

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