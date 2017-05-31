تغييرات الصحف القومية .."سلامة" رئيساً للأهرام  و"رزق" للأخبار ودار التحرير لـ "سليم"

التحرير





"ثابت" يستقيل من الهيئة الوطنية بعد اختياره لرئاسة تحرير الأهرام.. و"ميري" رئيساً لتحرير الأخبار



أعلن كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة اليوم، أسماء التغييرات بالمؤسسات الصحفية القومية والتي تدخل في إطار المشروع الوطني لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية.

وقال إن الهيئة الوطنية للصحافة عقدت اجتماعاً لإعلان عدة أمور، حيث تم تشكيل لجان لإعادة تطوير المؤسسات الصحفية القومية تتمثل في لجنة للاستثمار ولجنة للعمالة ولجنة لتطوير المحتوى الصحفي، وستبدأ مع رؤساء مجالس الإدارات والتحرير عملها على الفور.

وأضاف أن الأمر الثاني يتمثل في أنه تقرر خلال أيام صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات القومية الذين أحيلوا للمعاش، وسنصرف لمن خرج على المعاش منذ 6 أو 7 سنوات، وتتمثل في شهر على كل سنة بحد أقصى 2000 جنيه للشهر.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن برنامج تدريبي كبير على التكنولوجيا الحديثة وبرامج التدريب ومعاهد اللغات والتدريب المعترف بها، وسيتم الإعلان عنها تفصيليا في المرحلة المقبلة ، حتى تتعافى المؤسسات القومية من جديد.

أما عن التغييرات الصحفية، أوضح جبر، أنه تم وضع قواعد للتغييرات واختيار رؤساء مجالس الإدارات حتى يجمع ما بين الخبرة الصحفية والخبرة المالية والإدارية الكبرى، حتى يكون واجهة، وأنه يوجد عناصر شباب لكننا احتفظنا بالخبرة.

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وأعلن كرم جبر أسماء التغييرات الصحفية، حيث تم اختيار عبد المحسن سلامة رئيسا لمجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت رئيسا للتحرير، كما تم اختيار ماجد منير للأهرام المسائي وخليفة أدهم للأهرام الاقتصادي، وجمال الكشكي للأهرام العربي، والأهرام الرياضي محمد شبانة، والسياسة الدولية أحمد ناجي قمحة، ومجلة الديمقراطية هناء عبيد، ونصف الدنيا أمل فوزي، والشباب خالد حبيب، والبيت سوسن مراد، والتعاون أيمن شعيب، والأهرام ابدو فؤاد المنصوري، والأهرام ويكلي عزت إبراهيم، وعلاء الدين ليلى الراعي، ولغة العصر نبيل الطاروطي.

أما عن أخبار اليوم، تولى ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة، وخالد ميري رئيسا لتحرير الأخبار، وأخبار اليوم عمرو الخياط، وآخر ساعة محمد عبد الحافظ وأخبار الحوادث ممدوح الصغير، وأخبار النجوم إسلام عفيفي، وأخبار السيارات شريف طاهر، وكتاب اليوم علاء عبد الهادي، واللواء الإسلامي علاء توفيق والأخبار برايل أحمد المراغي وأخبار الرياضة أيمن بدرة.

وفي مؤسسة دار التحرير، تولى سعد سليم منصب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الرازق توفيق رئيسا للتحرير، والمساء خالد إسماعيل محمد السكران، وحريتي عصام عمران، والكورة والملاعب خالد كامل، والإيجيبشيان جازيت محمد قاسم وبروجريه إيجيبسيان نيفين أحمد حسنين الرأي للشعب إبراهيم أبو كيلة وعقيدتي محمد فتح الله الأبنودي وكتاب الجمهورية وليد البلاسي.

وفي مؤسسة دار الهلال، تولى مجدي سبله منصب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس تحرير المصور أحمد أيوب، وحواء سمر إبراهيم الدسوقي، ومجلة الهلال وكتاب الهلال خالد ناجح، وتوم وجيري هبة صلاح الدين، وطبيبك الخاص غادة عاشور ومحمد المكاوي رئيس تحرير الكواكب.

فيما تولى علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفي روز اليوسف تولى عبد الصادق الشوربجي رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الجريدة أحمد الباشا ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف هاني عبدالله، ورئيس تحرير صباح الخير طارق رضوان.

وفي دار المعارف، تم المد لسعيد عبده عاما يتولى فيها منصب رئيس مجلس الإدارة، فيما يتولى محمد أمين منصب رئيس تحرير مجلة أكتوبر.

وأعلن كرم جبر، أن علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، تقدم باستقالته للهيئة وتم قبولها على الفور منعاً لتعارض المصالح.