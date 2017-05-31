تعرف على أسعار «بيبسي وكوكاكولا» بعد الزيادة الجديدة

التحرير

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أعلنت شركات المياة الغازية بيبسى و كوكاولا مصر عن رفع أسعار منتجاتها بداية من غداً الخميس، والموافق 1 يونيو 2017.

وتعتبر هذه الزيادة هى الثانية منذ قرار تعويم الجنيه المصرى، حيث قامت الشركات برفع أسعار منتجاتها خلال شهر ديسمبر الماضى.

وقرر البنك المركزى فى نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقاً لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة48%.

وتنشر "التحرير" الأسعار الجديدة للشركات وفقا لما يلى:

الأسعار الجديد لمنتجات بيبسى:

سعر زجاجة الصاروخ 3 جنيها، بدلاً من 2.5 جنيها.

سعر الزجاجة الصغيرة 250 مل 2.50 جنيها، بدلاً من 2.25 جنيه.

سعر العبوة واحد لتر 6 جنيهات، بدلاً من 5.5 جنيها.

سعر الكرتونة 1 لتر 38 جنيها، بدلاً من 32 جنيها (السعر قبل التعويم 29 جنيه).

سعر الكرتونة 2 لتر 46 جنيها، بدلاً من 45 جنيها.( السعر قبل التعويم 42.5 جنيه).

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سعر الكانز عبوة 300 جم 4 جنيها، بدلاً من 3.5 جنيه.

سعر الكانز عبوة 355 جم 4.5 جنيها، بدلاً من 4 جنيه.

الأسعار الجديدة لمنتجات كوكاكولا:

سعر العبوة اللتر 5.75 جنيها، بدلاً من 4.5 جنيه.

سعر الكانز الحجم الكبير 4.5 جنيها، بدلاً من 4 جنيه.

سعر الكانز الجيب الحجم الصغير 3.75 جنيها، بدلاً من 3.25 جنيه.

سعر زجاجة الصاروخ 3 جنيه بدلاً من 2.5 جنيه.

سعر صندوق زجاجة الصاروخ 54 جنيها، بدلاً من 40 جنيها قبل التعويم.