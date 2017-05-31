إنتاج 25.8 مليون قدم مكعب غاز يوميا من امتياز «دسوق»

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أعلنت شركة إس دى إكس إنرجى التابعة لمجموعة سى دراجون الكندية، العاملة فى مجال البحث واستكشاف النفط والغازالطبيعى بمصر، عن اكتشافها للغاز الطبيعى بامتياز منطقة جنوب دسوق بمحافظة الغربية خلال قيامها بأعمال الحفر ببئر SD-1X، بمعدلات إنتاج تتجاوز 25.8 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا

وأشارت الشركة فى بيان لها عبر موقعها الالكترونى إلى وصولها إلى عمق حفر يصل إلى نحو 7777 قدما، وهو العمق المستهدف بهذه البئر، فى الطبقة "أبو ماضى"، مشيرا إلى أن إنتاج الغاز بهذه الطبقة يصل إلى ارتفاع 65 قدما.

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وتملك الشركة حصة تشغيلية تصل إلى نحو 55 % بامتياز منطقة جنوب دسوق بمحافظة الغربية.

وبحسب البيان: تمت عمليات اختبار البئر بنجاح ليصل مستوى تدفق الغاز إلى معدل ثابت يصل إلى 25.8 مليون قدم مكعب يوميا، متابعا قد تجاوز معدل التدفق التوقعات الأولية.

وتابع أنه تم إغلاق البئر الآن من أجل التراكم الأولى بعد ذلك سيتم إجراء سلسلة من فترات التدفق الإضافية وعينات السوائل المتخذة، ومن المقرر دمج نتائج برنامج اختبار البئر فى أعمال التقييم الاحتياطى الجارية.

وبخصوص خطة التنمية المقترحة قال البيان إنه سيتم مناقشتها قريبا مع الشركاء ومسئولى وزارة البترول.