المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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ارتفع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى خلال التعاملات المسائية اليوم -الأربعاء-، بواقع قرش واحد فقط، مسجلا نحو 18.02 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.01 خلال تعاملات امس الثلاثاء.

وقال البنك انه تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 18.14 جنيها.

وارتفع سعر الدولار فى مصرف أبو ظبي الاسلامي مسجلا نحو 18.17 جنيها للبيع، و18.07 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، وارتفع سعر الدولار فى البنك المصري الخليجي مسجلا نحو 18.16 جنيها للبيع، و18.06 للشراء، فى مقابل نحو 18.13 جنيها للبيع، و18.03 جنيها للشراء.

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واستقر سعر الدولار فى كلا من البنك التجاري الدولي وبنك بيريوس، وبنك بلوم مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

كما ثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة.