أخبار عاجلة

8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "واحة الغروب" حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نائب بـ«لجنة الرياضة»: تهميش الألعاب الفردية سبب «تجنيس اللاعبين»

Google+ Print
نائب بـ«لجنة الرياضة»: تهميش الألعاب الفردية سبب «تجنيس اللاعبين» نائب بـ«لجنة الرياضة»: تهميش الألعاب الفردية سبب «تجنيس اللاعبين»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حذر النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة ىالشباب والرياضة بمجلس النواب، من «تهميش» اللعبات الفردية وعدم الاهتمام بها، مؤكداً أن هذا التهميش هو السبب الحقيقى وراء هروب بعض اللاعبين المشاركين فى هذه الألعاب لعدد من الدول الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، المخصص لمناقشة طلبات إحاطة بشآن تجنس اللاعب طارق عبد السلام بطل المصارعة بالجنسية البلغارية، واللعب باسم الدولة البلغارية فى البطولات الدولية ورفع علمها.

وانتقد فتي، عدم قدرة الألعاب الفردية من الناحية المادية للإنفاق على أبطال هذه الألعاب مما يجعلهم عرضه للعب باسم أى دولة أخرى سواء بالتجنيس واللعب باسم دولة آخري أو الحصول على الجنسية.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية

ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية

رمضان عبد المعز: «ادعى ربنا صح عشان تنول الإجابة»

رمضان عبد المعز: «ادعى ربنا صح عشان تنول الإجابة»

حجازي: فخور كوني جزءًا من النادي الأهلي

حجازي: فخور كوني جزءًا من النادي الأهلي

عبد العال عن ضم معروف يوسف لمنتخب نيجيريا: والله لو راح منتخب العالم.. بطيء

عبد العال عن ضم معروف يوسف لمنتخب نيجيريا: والله لو راح منتخب العالم.. بطيء