نائب بـ«لجنة الرياضة»: تهميش الألعاب الفردية سبب «تجنيس اللاعبين»

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حذر النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة ىالشباب والرياضة بمجلس النواب، من «تهميش» اللعبات الفردية وعدم الاهتمام بها، مؤكداً أن هذا التهميش هو السبب الحقيقى وراء هروب بعض اللاعبين المشاركين فى هذه الألعاب لعدد من الدول الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، المخصص لمناقشة طلبات إحاطة بشآن تجنس اللاعب طارق عبد السلام بطل المصارعة بالجنسية البلغارية، واللعب باسم الدولة البلغارية فى البطولات الدولية ورفع علمها.

وانتقد فتي، عدم قدرة الألعاب الفردية من الناحية المادية للإنفاق على أبطال هذه الألعاب مما يجعلهم عرضه للعب باسم أى دولة أخرى سواء بالتجنيس واللعب باسم دولة آخري أو الحصول على الجنسية.