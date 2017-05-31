ارتفاع أسعار البيض حلقة جديدة في مسلسل ارتفاع الأسعار

التحرير

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ارتفاع الاسعار مسلسل لا تنتهي حلقاته، وكان أخر تلك الحلقات ارتفاع ثمن كرتونة البيض أمس بنحو 5 جنيهات بالمحلات التجارية مما تسبب في استياء المواطنين الذين عزف عدد كبير منهم عن الشراء.

جابر سيف الدين أحد التجار وعضو شعبة الدواجن، أكد أن عدد كبير من المواطنين عزفوا عن شراء البيض بسبب ارتفاع أسعاره، وذلك بالرغم من ان شهر رمضان أحد الشهور التي يقبل فيها المواطنون على شراء البيض بصفة دورية لاستخدامه في السحور كبروتين بديل للحوم .

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أما عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فقد أوضح في تصريحات خاصة "للتحرير" أن زيادة سعر كرتونة البيض من المزرعة بلغت نحو 3 جنيه من 30 جنيه إلى 33 جنيه، معتبراً أن وصول الكرتونة في الأسواق لـ 40 جنيه أمر مبالغ فيه وأن الطبيعي أن تصل الكرتونة للمستهلك بنحو 37 جنيه فقط.

فيما قالت سامية عبد المولى مواطنة أربعينية أن ارتفاع سعر البيض شأنه كباقى السلع سيمر كغيره دون وقفة وأنهم لا يستطيعون الامتناع عن الشراء، مؤكدة أن الدولة عليها التدخل وحماية المواطن من جشع التجار الذين اعتادوا على جنى الأرباح دون النظر لعواقب ذلك، مضيفة أن ارتفاع السعر على هذا النحو دون أى رقابة كارثة حقيقية ومخيفة وستحول المواطن من مستهلك الى مُخزن للسلع خوفاً من الارتفاع الذي بات ينتظر كل شئ.