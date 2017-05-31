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«وهب الله»: حريصون على التوازن بين العمال ورجال الأعمال بقانون العمل

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«وهب الله»: حريصون على التوازن بين العمال ورجال الأعمال بقانون العمل «وهب الله»: حريصون على التوازن بين العمال ورجال الأعمال بقانون العمل

التحرير

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عقدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد المقدم من ، ووافقت عليه لجنة القوي العاملة، وحضر الجلسة عدد من أصحاب العمل وممثلي المجلس القومي للمرأة.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، إن اللجنة حريصة علي التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال بمشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلي أن ما حدث في 2003 وحشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لن يتكرر علي الاطلاق بهذا القانون.

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وأضاف وهب الله، في كلمته، خلال انعقاد لجنة الاستماع الثالثة بشأن مشروع قانون العمل بالبرلمان، أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون علي تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، مع الحفاظ أيضا علي مصلحة رجال الأعمال.

ونوه وهب الله، الي أن تحفظ رجال الأعمال علي مدة 30 يوم منفصلة التي حددها القانون كمدة قصوى لانقطاع العامل عن العمل وإلا اعُتبر مفصولاً، ليست أزمة خصوصا أن الوضع الحالي كان يعلق الأمر بالمحاكم لسنوات عديدة وهو ما تم مواجهته بالقانون الجديد.

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التحرير