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رياضة البرلمان تطالب بمواجهة ظاهرة هروب اللاعبين المصريين لدول أجنبية

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مصراوي Masrawy

البرلمان تطالب بمواجهة ظاهرة هروب اللاعبين المصريين لدول أجنبية

02:14 م الأربعاء 31 مايو 2017

رياضة البرلمان تطالب بمواجهة ظاهرة هروب اللاعبين المصريين لدول أجنبية

النائب محمد فرج عامر

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال احتماعها اليوم الاربعاء، برئاسة محمد فرج عامر، طلب إحاطة بشأن تجنيس اللاعب طارق عبد السلام، بطل المصارعة بالجنسية البلغارية واللعب تحت العلم البلغارى فى البطولات الدولية.

وقال النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن وقائع هروب اللاعبين تكررت كثيرا فى الآونة الأخيرة، متسائلا: "هل الاتحادات الرياضية هى السبب؟ أو وزارة الشباب هى السبب؟"، مطالبا بضرورة الاهتمام باللاعبين فى جميع اللعبات سواء الفردية او الجماعية.

كما طالب وزارة الشباب والرياضة بالوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هروب بعض اللاعبين المصريين لعدد من الدول الأجنبية واللعب باسمها.

ومن جانبه قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة ىالشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللعبات الفردية فى تعانى من التهميش وعدم الإهتمام وأن هذا الامر هو السبب الحقيقى فى هروب بعض اللاعبين المشاركين فى هذه اللعبات لعدد من الدول الأجنبية.

وأضاف فتى، أن اللعبات الفردية ليس لديها القدرة المالية للإنفاق على أبطال هذه اللعبات مما يجعلهم عرضه للعب باسم أى دولة اخرى سواء بالتجنيس أو الحصول على الجنسية.

وطالب أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بحلول جذرية لمسألة هروب اللاعبين وأخرهم اللاعب طارق عبد السلام، بطل المصارعة ولعبه لدولة بلغاريا.

ومن جانبه طالب النائب أشرف عمارة، وزارة الدولة للهجرة وشئون العاملين بالخارج، بالتصدى لظاهرة هروب اللاعبيين المصريين للخارج واللعب باسم هذه الدول.

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