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ولي أمر تلميذ: ابني حصد الدرجة النهائية بالابتدائية ولم يصنّف ضمن الأوائل

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مصراوي Masrawy

ولي أمر تلميذ: ابني حصد الدرجة النهائية بالابتدائية ولم يصنّف ضمن الأوائل

02:17 م الأربعاء 31 مايو 2017

ولي أمر تلميذ: ابني حصد الدرجة النهائية بالابتدائية ولم يصنّف ضمن الأوائل

أسامة أشرف عبد الوهاب

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال أشرف عبد الوهاب، ولي أمر التلميذ "أسامة"، إن ابنه حصل على الدرجة النهائية بمدرسة القلمون الابتدائية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد وهي 300 درجة، ورغم ذلك لم يصنف ضمن العشرة الأوائل على المحافظة، رغم حصول التاسع على 299 درجة.

وأضاف والد التلميذ لـ"مصراوي": "تأكدنا من النتيجة بعد رؤيتها بالعين بالمدرسة، واتصلت برئيس الكنترول الذي أكد لي ضرورة التقدم بتظلم، وسنعيد بحث الأمر مرة أخرى، وأناشد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة التدخل لحصول ابني علي حقه، ووضع اسمه بين المتفوقين على مستوى المحافظة".

ورد حسن أبو الطاهر، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية بتعليم الوادي الجديد لـ"مصراوي"، بأن التلميذ أسامة بعد مراجعة أوراقه وإعادة تصحيحها للفصلين الدراسيين الأول والثاني من جانب الموجهين العموم بالمديرية وبنظام الرقم السري، تبين حصوله على 39.5 درجة في اللغة العربية من 40 درجة، ولكن عند الرصد يجبر جهاز الكمبيوتر الكسر ليكون 40 درجة، وبالتالي تكون النتيجة النهائية للتلميذ 300 درجة.

وطالب أبو الطاهر، ولي الأمر، بالتقدم بتظلم لبحث الأمر مرة أخرى، وإعطاء كل ذي حق حقه.

أسامة أشرف عبد الوهاب

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