"أوقاف الإسكندرية" تحيل 22 موظفًا للتحقيق
"أوقاف الإسكندرية" تحيل 22 موظفًا للتحقيق
02:07 م الأربعاء 31 مايو 2017
الشيخ محمد العجمي
الإسكندرية – محمد عامر:
قرر الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إحالة 22 موظفاً للتحقيق العاجل بمعرفة الشؤون القانونية بالمديرية، لمخالفتهم ضوابط الحضور وعدم التزامهم بمواعيد العمل بإدارة أوقاف العامرية.
وكان وكيل وزارة الأوقاف، يرافقه الشيخ عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، قاما بجولة ميدانية مفاجئة، اليوم الأربعاء، للوقوف على سير العمل، ومتابعة مدى انضباط العاملين بالمساجد وبإدارات الأوقاف الفرعية.
وقال "العجمي" إن قرار الإحالة شمل 16 موظفًا إداريًا و6 مفتشين، لمخالفتهم ضوابط الحضور، والانصراف بإدارة أوقاف العامرية، مؤكدًا علي استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف الإدارات والمساجد بالمحافظة.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن الجولة شملت تفقد عدد من المساجد التابعة لإدارة أوقاف العامرية، للوقوف على جاهزيتها، لاستقبال قافلة دعوية يومي الخميس والجمعة، لنشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب.
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