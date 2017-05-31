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طاقة البرلمان تناقش ازمة انقطاع الكهرباء فى شمال سيناء

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مصراوي Masrawy

طاقة البرلمان تناقش ازمة انقطاع الكهرباء فى شمال سيناء

01:59 م الأربعاء 31 مايو 2017

طاقة البرلمان تناقش ازمة انقطاع الكهرباء فى شمال سيناء

المهندس طلعت السويدى

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الطاقه والبيئة برئاسة النائب الوفدى المهندس طلعت السويدى طلب إحاطه قدمه النائب سلامة الرقيعى، حول الانقطاع المستمر للكهرباء عن مدينتى رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، نتيجة لتعرض خط الكهرباء الناقل لها للعمليات الأمنية، وأكدت اللجنة أن الكهرباء عنصر أساسى للمعيشة ولا يمكن الاستغناء عنها لساعة واحدة.

وطالب "الرقيعى"، ضرورة توفير اعتماد مالى لاستبدال الأعمدة الهوائية إلى كابلات إرضية بطول 25 كيلو متر بدءً من المحطة الرئيسية بالمساعيد مرورا بالوادى الأخضر حتى الطريق الدولى 

من جانبه أكد المهندس جمال عبدالرحيم، ممثل وزارة الكهرباء، أن الخط الكهربائى بالعريش يتعرض منذ مايو 2015 لأخطار العمليات الإرهابية، وأن هناك معتمد مالى بنحو 150 مليون جنيه، في انتظار موافقة وزارة التخطيط على استكمال المبلغ إلى 346 مليون جنيه، على أن يتم البدء فى المشروع فورا بالتعاون مع المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.​

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