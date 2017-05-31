بالصور.. محافظ المنيا: إزالة التعديات على أملاك الدولة بنسبة 100%

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن عصام البديوي، محافظ المنيا، انتهاء إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بنسبة 100% في المحافظة، بواقع 20 ألفا و161 حالة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه يجري حاليا أعمال المراجعة الشاملة لما تم إنجازه على أرض الواقع، حيث تابع نتائج أعمال الإزالة بالطريق الصحراوي الغربي، ويتابع اليوم، نتائج الأعمال بالطريق الصحراوي الشرقي بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي، بهدف التدقيق والفحص لكل الإنجازات، وما تم طرحه من ملاحظات على أعمال الإزالة.

وأكد المحافظ خلال جولته لمراجعة أعمال الإزالة على الطريق الصحراوي الشرقي، المرور على كافة المواقع التي تم تنفيذ الإزالات بها، للمراجعة الشاملة لكشوف الأرض والرؤية الخاصة لما سيتم تقنينه، ومراجعة ما تم تركه لمراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مع مقارنة الأرقام التي تم رصدها بالموجود على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المحافظة بدأت خطتها للحفاظ على هذه الأرض من خلال وضع لافتات تحذر من التعدي على أرض الدولة، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد شروط تقنين أوضاع واضعي اليد طبقا للقانون.

وأعلن المحافظ أن إجمالي عدد الحالات المزالة في الفترة من 17 وحتى 30 مايو الجاري، وصلت إلى 20 ألفا و161 حالة على مساحة 304 آلاف و388 فدانا، فيما بلغت مساحة الأرض المطلوب تقنينها 277 ألفا و866 فدانًا.