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توخيل يقترب من التدريب في «البريميرليج»

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توخيل يقترب من التدريب في «البريميرليج» توخيل يقترب من التدريب في «البريميرليج»

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الألماني توماس توخيل، المقال من نادي بوروسيا دورتموند، اقترب من التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال الموسم المقبل.

وكان قد أقال نادي بوروسيا دورتموند الألماني، توماس توخيل، بسبب مشاكل مع إدارة النادي، حيث أن توخيل هاجم إدارة دورتمورند، بسبب عدم الأخذ برأيه حول تأجيل المباراة مع موناكو، ليوم واحد فقط إثر حادثة التفجير الشهيرة التي وقعت قبل اللقاء، في دوري أبطال أوروبا. 

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وأشارت ذا صن إلى أن توخيل قريب من تولي الإدارة الفنية لفريق ساوثهامبتون، بديلآ للفرنسي كلود بويل المدير الفني الحالي للفريق.

الجدير بالذكر أن توخيل، قاد بوروسيا دورتموند، لتحقيق لقب كأس ألمانيا للمرة الأولى منذ 5 أعوام، بفوزه في نهائي البطولة ضد آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، بالملعب الأولمبي ببرلين. 

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