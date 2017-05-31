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أتلتيكو مدريد: جريزمان لم يطلب الرحيل

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أتلتيكو مدريد: جريزمان لم يطلب الرحيل أتلتيكو مدريد: جريزمان لم يطلب الرحيل

التحرير

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أكد المتحدث الرسمي بإسم نادي أتليتكو مدريد الإسباني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الروخي بلانكوس، لم يطلب الرحيل خارج أسوار النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد الدولي الفرنسي صاحب الـ 26 عامًا، الهدف الرئيسي للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يسعى لضم 4 لاعبيين كبار في الميركاتو القادم.

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وكان قد صرح جريزمان للتلفزيون الفرنسي بأن فرص إنتقاله إلى مانشستر يونايتد تعد "6 من 10"، بالإضافة إلى تسريب بعض الأخبار التي تشير إلى أن شرطه للإنضمام لليونايتد يتمثل في لعب الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يحدث الموسم المقبل بعد الفوز على أياكس في نهائي الدوري الأوروبي.

الجدير بالذكر أن جريزمان سجل 26 هدفًا خلال 53 مباراة خاضها مع الروخي بلانكوس في الموسم الماضي، ولديه شرط جزائي في عقده يقدر بـ 100 مليون يورو، مايعادل نحو 86.7 مليون جنيه استرليني.

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التحرير

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