رايولا: إبراهيموفيتش يرغب في الاستمرار بإنجلترا

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أكد مينو رايولا وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش أن اللاعب السويدي يرغب في الاستمرار بالدوري الإنجليزي، فاتحًا في الوقت ذاته الباب أمام رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأنهى اللاعب السويدي موسمه الرائع مع مانشستر يونايتد بالتعرض لإصابة خطيرة في ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام أندرلخت، وهي الإصابة التي من المنتظر أن تحرمه من العودة إلى المباريات لفترة طويلة قد تصل إلى شهر ديسمبر المقبل.

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وأوضح رايولا أن كافة الاحتمالات مفتوحة أمام إبراهيموفيتش سواء بالبقاء مع مانشستر يونايتد أو الرحيل عن الأولد ترافورد، مشيرًا إلى أنه تحدث مع اللاعب السويدي كثيرًا، حيث يمتلك العديد من العروض التي يرغب في تقيمها أولًا قبل تحديد مستقبله.

وأضاف رايولا أن إبراهيموفيتش قدم موسمًا مميزًا للغاية مع مانشستر وبات الأمر في يده وفي يد الإدارة لتحديد الخطوة المقبلة خاصة أن إبرا يرغب في الاستمرار في إنجلترا رفقة كبرى الأندية.