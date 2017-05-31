الرئيس الألماني يدين هجوم كابول

برلين- (د ب أ):

أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الهجوم التفجيري الذي وقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء، والذي أسفر عن مقتل 80 شخصا على الأقل وأصاب نحو 350 آخرين.

وكتب شتاينماير في خطاب تعزية للرئيس الأفغاني أشرف غاني: "نتكاتف في المستقبل أيضا في مساعينا لمكافحة الإرهاب.. آمل أن ننجح سويا في مواصلة التقدم في الطريق نحو تحقيق السلام والأمن لكافة المواطنين في أفغانستان".

كما بعث شتاينماير برسالة إلى موظفي السفارة الألمانية في كابول بعدما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية مقتل حارس أمن أفغاني بالسفارة وإصابة عدد من الموظفين داخلها في الانفجار الذي وقع بالقرب مع عدة سفارات أجنبية.

وأعرب شتاينماير عن عميق مواساته لأسرة الحارس المقتول، وكتب: "أريد الإعراب عن مواساتي لكافة المصابين وذويهم، وأشكركم جميعا على شجاعتكم ومجهودكم الرائع في هذا الوضع الصعب. قلبي معكم في هذه الأيام الصعبة".