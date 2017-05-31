بروتوكول تعاون بين جامعة بنها و"تعليم القليوبية"

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القليوبية ـ أسامة علاء الدين:

وقّع الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، برتوكول تعاون بين الجامعة والمديرية، اليوم، يتضمن إنشاء مواقع إلكترونية للمدارس الحكومية التابعة للمحافظة بمدينة ومركز بنها، لسهولة التواصل بين المسؤولين، ومتابعة أنشطة المدارس، ما يساعدها في الحصول على اعتماد الجودة.

وتتحمل الجامعة تكاليف إنشاء نحو 70 نطاق للمدارس بمدينة ومركز بنها، إضافة لتوفير خدمة استضافة المواقع من خلال توفير مواقع إلكترونية للإدارات التعلمية بمحافظة القليوبية.

وينص البروتوكول على النشر في مواقع المدارس كمسؤولية لمديرية التربية والتعليم، على أن تتولى الجامعة تدريب فريق إدخال البيانات بالمديرية.

من جهته، رحب وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بالتعاون بين الجامعة بمختلف كلياتها والمديرية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الجامعة في الارتقاء بجودة العملية التعلمية، من خلال التعاون بين عدد من كليات الجامعة والمدارس الحكومية، التي تقع في نطاق القليوبية.