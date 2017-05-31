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أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية

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أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية

مصراوي Masrawy

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية

01:44 م الأربعاء 31 مايو 2017

المنوفية ـ مروة فاضل:

اعتمد الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية دور مايو 2017، بنسبة نجاح 68,54%.

حصدت 9 طالبات المراكز الأولى وطالب واحد، حصلوا على المجموع النهائي، وهم رنا سعيد سعد، مدرسة حسين غراب شبين الكوم، إيمان محمد هلال كامل، مدرسة محمود الديب ببابل تلا، نورا حمدي عبد الفتاح، مدرسة عرب الرمل بقويسنا، نورهان عبد العزيز محمد، مدرسة محمد مطاوع بسلامون قبلي بالشهداء، رانيا علاء محمد خطاب، مدرسة سرس الليان بنات، دينا طارق مليجي، مدرسة الشاعر غنيم بمليج بشبين الكوم، يارا سامي محمد خليفة، مدرسة زكي مبارك سنتريس أشمون، هاجر فارس إبراهيم، مدرسة ميت فارس بركة السبع، إسراء أحمد محمود، مدرسة كفر البناتون شبين الكوم، روان محمد جمال الفرماوي، مدرسة بخاتي شبين الكوم، أمير عبد النبي رجب، عزبة العشرين بأشمون، ابتسام محمد حسن، مدرسة عبد الرحمن الشرقاوي الدلاتون شبين الكوم.

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