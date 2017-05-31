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طلب احاطة بشأن علاوة العاملين بالكهرباء

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مصراوي Masrawy

طلب احاطة بشأن علاوة العاملين بالكهرباء

01:48 م الأربعاء 31 مايو 2017

طلب احاطة بشأن علاوة العاملين بالكهرباء

الدكتور محمد فؤاد

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال؛ بشأن الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في الشركة القابضة للكهرباء والقابضة للأدوية. 

وقال فؤاد، إن هناك العديد من الشكاوى من قبل المواطنين من الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم ملاحظة وجود العديد من المشاكل المتعلقة بتطبيق العلاوة المقررة دون إبداء أسباب، ما نتج عنه العديد من القلاقل داخل الكثير من الشركات، أبرزها القابضة للكهرباء والقابضة للأدوية. 

وأشار فؤاد، أنه تواصل مع النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة لوجود العديد من المشاكل في تطبيق العلاوة، تتعلق بالإمتناع عن الصرف في بعض الأحيان والتفاوت في حساب العلاوة في أحيان أخرى، وطالب فؤاد، بسرعة التدخل وحل تلك الأزمة العاصفة التي سوف تهدد قطاع عريض من الموظفين المصريين.​

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