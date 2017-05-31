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السكة الحديد: نستهدف رفع نسبة الحجز عن طريق الانترنت من 10% إلى 20%

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مصراوي Masrawy

السكة الحديد: نستهدف رفع نسبة الحجز عن طريق الانترنت من 10% إلى 20%

01:45 م الأربعاء 31 مايو 2017

السكة الحديد: نستهدف رفع نسبة الحجز عن طريق الانترنت من 10% إلى 20%

قطارات

كتب- عبد الله قدري:

تعكف شركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس آي تي"، التابعة للسكة الحديد، على تحديث أنظمة وبرامج حجز تذاكر القطارات وميكنة أنظمة الورش والمخازن لتواكب أحدث الأنظمة العالمية، وقال خالد عطية مدير شركة ترانس آي تي، إن الشركة تعد خطة لنظام الحجز الإلكتروني لتذاكر القطارات عبر شبكات المحمول، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف رفع نسبة الحجز عن طريق الانترنت من 10% إلى 20%.

وأضاف عطية في تصريحات لمصراوي، أن الشركة تبحث تجهيز نظام لحجز التذاكر عن طريق "تطبيق موبايل" وماكينة "ATM"، أو شركات ووكلاء البيع مثل خدمة "فوري" الشهيرة.

وحسب بوابة المصرية، فإن المواطن يمكنه الدفع عن طريق كارت الفيزا أو كارت ماستر، وأيضًا عن طريق ماكينات نقط الدفع (فوري)، و ذلك نظير رسوم إضافية 4% من قيمة كل تذكرة.

وذكر الموقع، أن أي مواطن يحمل كارت الفيزا أو كارت ماستر، يستطيع حجز التذاكر، مشيرًا إلى أن عدد مستخدمي هذه الخدمة وصل إلى 3 مليون مواطن.

ولفت موقع الحكومة إلى أن المواطن يمكنه حجز التذكرة قبل ميعاد السفر بمدة 48 ساعة و ليس أقل، مشيرًا إلى أن الحجز متوفر على خطوط الدرجتي الأولي و الثانية مكيف.​

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