السكة الحديد: نستهدف رفع نسبة الحجز عن طريق الانترنت من 10% إلى 20%
السكة الحديد: نستهدف رفع نسبة الحجز عن طريق الانترنت من 10% إلى 20%
01:45 م الأربعاء 31 مايو 2017
قطارات
كتب- عبد الله قدري:
تعكف شركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس آي تي"، التابعة للسكة الحديد، على تحديث أنظمة وبرامج حجز تذاكر القطارات وميكنة أنظمة الورش والمخازن لتواكب أحدث الأنظمة العالمية، وقال خالد عطية مدير شركة ترانس آي تي، إن الشركة تعد خطة لنظام الحجز الإلكتروني لتذاكر القطارات عبر شبكات المحمول، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف رفع نسبة الحجز عن طريق الانترنت من 10% إلى 20%.
وأضاف عطية في تصريحات لمصراوي، أن الشركة تبحث تجهيز نظام لحجز التذاكر عن طريق "تطبيق موبايل" وماكينة "ATM"، أو شركات ووكلاء البيع مثل خدمة "فوري" الشهيرة.
وحسب بوابة الحكومة المصرية، فإن المواطن يمكنه الدفع عن طريق كارت الفيزا أو كارت ماستر، وأيضًا عن طريق ماكينات نقط الدفع (فوري)، و ذلك نظير رسوم إضافية 4% من قيمة كل تذكرة.
وذكر الموقع، أن أي مواطن يحمل كارت الفيزا أو كارت ماستر، يستطيع حجز التذاكر، مشيرًا إلى أن عدد مستخدمي هذه الخدمة وصل إلى 3 مليون مواطن.
ولفت موقع الحكومة إلى أن المواطن يمكنه حجز التذكرة قبل ميعاد السفر بمدة 48 ساعة و ليس أقل، مشيرًا إلى أن الحجز متوفر على خطوط الدرجتي الأولي و الثانية مكيف.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
نائب وزير الإسكان: إعلان "السويس" خالية من العشوائيات غير الآمنة بعد
-
السكة الحديد: لا إصابات في انقلاب قطار البدرشين
-
رئيس الوزراء: الانتهاء من 105 شونة مطورة.. و25 صومعة حديثة لتخزين
-
ننشر استعدادات المترو والسكة الحديد بمناسبة شهر رمضان
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
برلماني لـ علي عبدالعال: "إذا كُنت صغيرًا عندك فأنا في نظر دائرتيأخبار
-
مرتضى ساخرًا من حلمي: شكرًا لحسن تعاونك مع الأهليرياضة
-
دار الإفتاء توضح الموعد الصحيح للإفطار في رمضانفنون
-
البدري يختار 10 أسماء لإراحتهم في المواجهات الأربعة المتبقة بالدوريرياضة
-
عفريتة كفر دلهاب تتحدث لمصراوي "كنت أشعر بالرعب"فنون
-
مرتضى منصور: إنذار لوزيرا الصحة والداخلية للقبض على رامز جلال- صورأخبار