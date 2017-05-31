بمليون و400 ألف جنيه.. كيف نصب "الأفوكاتو" على صاحب مصنع وأوهمه بتجارة الآثار؟

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

"وراء كل نصاب طماع" مثل قديم جسدت معانيه تفاصيل جريمة ارتكبها محامي بالاشتراك مع ممرض وعاطل وأوهموا صاحب مصنع بمنطقة الموسكي على بيع تماثيل آثرية له وحصلوا على مبلغ مليون 400 الف جنيه نظير 5 قطع آثرية من بينها وأي نفرتيتي ثم لاذوا بالهروب ليبحثوا عن ضحية جديدة معتمدين على قطع اثرية مزيفة وسيارات فارهة يستقلونها.

التفاصيل بدأت ببلاغ الى المقدم احمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي من (صلاح ا ا)، 47 سنة صاحب مصنع بقيام 3 أشخاص "أدلى بأسمائهم الأولية وأوصافهم "بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مليون و400 ألف جنيه مقابل تسليمه قطع أثرية إلا أنهم أخلوا بالاتفاق.

أكدت تحريات فريق مباحث القسم وضباط قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال صحة الواقعة وتوصلت إلى أن وراء ارتكابها كل من (محمد ع س)، 47 سنة محامي، و(محمد ا م)، 44 سنة ممرض و(محمد ا ع)، 50 سنة عاطل "هارب ".

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بسرعة ضبط المتهمين وجهز رجال المباحث خطة امنية أسفرت عن ضبط المتهمان الأول والثاني اثناء استقلالهما سيارتين ماركة كمودو، وسيارة هيونداي وعثر بداخلهما على، بندقية خرطوش ماركة شوت جن تركي الصنع، وبندقية خرطوش و5 طلقات، و 5 تماثيل أنواع وأشكال مختلفة عبارة عن ( رأس نفرتيتي من الجرانيت رأس نفرتيتي صغير ، قط فرعوني ، تابوت ، حورس صغير الحجم ) غير اثرية، مبلغ مالي 2500 جنيه مصري بحوزة المتهم الاول ومبلغ 40 ألف جنيه مصري حوزة المتهم الثاني.

بمواجهتهما أقرا بصحة التحريات واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وأضافا بان المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات الحادث كما أضاف الثاني بان السيارة المضبوطة بحوزته قام بشرائها بمبلغ 195 ألف جنيه من متحصلات الحادث وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان واتهمهما والهارب بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة وامر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق وضبط المتهم الهارب.