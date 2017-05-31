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تأجيل جلسة محاكمة 32 متهمًا في "خلية ميكروباص حلوان"لـ11يوليو

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مصراوي Masrawy

تأجيل جلسة محاكمة 32 متهمًا في "خلية ميكروباص حلوان"لـ11يوليو

01:32 م الأربعاء 31 مايو 2017

المستشار حسين قنديل

كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والمتهمون فيها بقتل معاون مباحث حلوان و6 أمناء شرطة آخرين، لجلسة 11 يوليو لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني، سامي زين الدين، وعفيفي عبدالله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و6 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل.

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