عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" في نظر دعوى "ساويرس" ضد رئيس "المصريين الأحرار"
عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" في نظر دعوى "ساويرس" ضد رئيس "المصريين الأحرار"
01:23 م الأربعاء 31 مايو 2017
رجل الأعمال نجيب ساويرس
كتب – محمود السعيد:
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها في نظر دعوى رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب "المصريين الأحرار"، التي تطالب بوقف الممارسات غير القانونية لرئيس الحزب، عصام خليل.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سعفان وأمانة سر أحمد السيد.
وكان ممدوح عبد الجواد، المحامي وكيلًا عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة؛ لوقف الممارسات غير القانونية لرئيس حزب "المصريين الأحرار".
وحملت الدعوى رقم 532 لسنة 2017، مستعجل القاهرة بعابدين، واختصمت عصام خليل، ورئيس لجنة شئون الأحزاب وطالبته بممارسة دوره القانوني تجاه انتهاكات عصام خليل.
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