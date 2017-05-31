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السويس تستعد لامتحان 3770 طالبًا في الثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

السويس تستعد لامتحان 3770 طالبًا في الثانوية العامة

01:30 م الأربعاء 31 مايو 2017

السويس تستعد لامتحان 3770 طالبًا في الثانوية العامة

السويس حسام الدين أحمد:

أنهت مديرية التربية والتعليم في السويس، اليوم الأربعاء، استعدادها لامتحانات الثانوية العامة، بنظامها الجديد "البوكليت"، والتي تبدأ الأحد المقبل، وتنتهي في 24 يونيو.

جهزت المدارس مقار اللجان الامتحانية والاستراحات لاستقبال الملاحظين المنتدبين من المحافظات الأخرى وعددها 13 استراحة.

وقال رضا سليمان، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات في تصريحات صحفية، إن عدد الطلاب الذين سيتقدمون للامتحانات 3770 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى 6 طلاب بتعليم المكفوفين و151 من طلاب المنازل، في 12 لجنة امتحانية.

وأضاف رضا سليمان، أن إدارتي الأمن والعلاقات العامة بتعليم السويس، نسقت مع مديرية الأمن، لتفعيل برتوكول تأمين اللجان وتسلم المقار، مساء السبت، مع تولي أعمال نقل أسئلة الامتحانات وأوراق إجابات الطلاب لمراكز التجميع، ثم نقلها إلى الكنترول المركزي بمنطقة القناة بمحافظة الإسماعيلية.

ولفت مصطفى فتح الله، مدير إدارة أمن المديرية، إلى الانتهاء من كافة إجراءات تأمين اللجان، والتنسيق مع مديرية الأمن السويس لتوزيع الكمائن الشرطية في محيط اللجان، من أجل تهيئة أجواء امتحانية مستقرة.

وفي السياق، يعقد عبد الحافظ وحيد، مدير التعليم في السويس، اجتماعا موسعا مع رؤساء ومراقبي لجان الثانوية العامة، صباح الجمعة المقبل بديوان المديرية، لمناقشة حزمة التعليمات الوزارية بشأن سير اللجان وانضباطها، مع توفير أي احتياجات إضافية لاستراحات المراقبين من أسرّة وأجهزة كهربائية.

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