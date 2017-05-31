المتحدث العسكري: ضبط سيارة محملة بمتفجرات قبل تهريبها للإرهابيين

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نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بيانا حول تمكن قوات الجيش الثالث الميدانى من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من المعدات والمواد المتفجرة غرب نفق الشهيد أحمد حمدى كانت فى طريقها لدعم العناصر اﻹرهابية.

وأوضح البيان أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية وقطع طرق الإمداد عنهم، تمكنت قوات التأمين بالجيش الثالث الميدانى من ضبط عدد (2) فرد يستقلون عربة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المعدات والمواد المتفجرة التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة غرب نفق الشهيد أحمد حمدى كانت فى طريقها لدعم العناصر الإرهابية.

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وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة الجهات المعنية مع المتهمين والمضبوطات.