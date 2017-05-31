لمصارعة الدولار.. «السياحة» تخطط لطرق الأبواب في أوروبا والخليج

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كتب: أشرف فهيم

مصر استقبلت 1.7 مليون سائح في 3 أشهر.. ألمانيا الأولى بـ227 ألفًا.. وأوكرانيا الثانية

«الحل السحري الوحيد والأسرع لكي ينمو الاقتصاد المصري، وتنخفض الأسعار، ويستعيد الجنيه عافيته، وتستغنى مصر عن الاقتراض والاستدانة.. هو السياحة».. هكذا يردد دائمًا يحيى راشد وزير السياحة، وخلفه خبراء القطاع في معرض الحديث عن أهم وأكثر الصناعات الجالبة للعملة الصعبة في العالم.. يقول راشد: «عام 2016 جاء عقب كارثة محققة وهي سقوط الطائرة الروسية.. تراجعت الحركة السياحية في وقت إجراءات إصلاح اقتصادي لم يكن لها أن تتأخر عن موعدها.. فتراجع مخزون الدولار الداخلي، وتوقف ضخه من الخارج تبعًا لتوقف السياحة والتصدير.. فتفاقمت الأزمة وتراجع الجنيه».

مأزق الوزير

حالة من الارتباك سادت أرجاء وزارة السياحة عقب طلبي إحاطة، وجلسة نقاشية للقطاع السياحي الخاص، طالبا كلاهما بإقالة وزير السياحة، نظرًا لاستمرار توقف الحركة وإلغاء الحملات الترويجية بقرار من شركة جي دبليو تي للعلاقات العامة، المتعاقدة مع مصر للترويج مقابل 66 مليون دولار، وذلك في أعقاب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، وعقب اجتماعات واتصالات موسعة بين وزير السياحة ومديري المكاتب السياحية في الخارج، ورجال الأعمال، في محاولات لإنقاذ الوضع واستعادة جزء من الحركة المفقودة، أعلن هشام الدميري رئيس هيئة التنشيط عن خطة الهيئة للتحرك أوروبيًا وعربيًا.. وآسيويًا.

قال الدميري، في تصريحات لـ«التحرير»، إن الهيئة رصدت ردود أفعال إيجابية خلال حملة «جس النبض» للسوق الإيطالي، حيث توقفت حملات التشويه والغضب التي استمرت في أعقاب أزمة مقتل الباحث جوليو ريجيني، وهنا قررت الهيئة البدء أوروبيًا من روما، أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، متابعًا: «أطلقنا حملة ترويجية في السوق الإيطالي الأسبوع الجاري، من خلال ١٣ قناة تليفزيونية محلية، وسوف تستمر في القنوات لمدة ثلاث أسابيع ثم تتبعها حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.. ورغم الأزمات التي وقعت مثل تفجير القنصلية بوسط القاهرة ومقتل ريجيني، إلا أن الإيطاليون يعشقون مصر، وقد زادت الحركة من روما بنسبة ٦٠% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠١٧ مقارنة بالعام الماضي، ما شجعنا على إطلاق الحملة فورًا».

«رمضان عندنا»

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عربيًا.. أكد الدميري، أن مصر كانت أولى المقاصد السياحية التي أطلقت حملة ترويجية موسعة قبل أيام في السوق الخليجي «رمضان عندنا.. والعيد عندنا»، كما تناولها الوزير في جولته الخليجية التي جاءت قبل انطلاق شهر رمضان، موضحًا أن الحملة استهدفت: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، والأردن، لتشجيع العرب والأجانب المقيمين في الدول الخليجية على زيارة مصر، واكتشاف المقاصد السياحية المصرية التي تتسم بالتنوع الكبير وتستطيع إرضاء كافة الأذواق نظرًا لاحتوائها على مختلف الأنماط السياحية، ولفت إلى أن الحملة انطلقت عبر شاشات التليفزيون العربي، وصفحات التواصل الاجتماعي، وفي أشهر مراكز التسوق الكبرى، والميادين العامة داخل المدن الرئيسية للأسواق المستهدفة».

رئيس الهيئة أكد أن السوق العربي يعد من الأسواق الرئيسية لمصر، وحيث يتميز السائح العربي بأنه الأعلى إنفاقًا مقارنة بالدول الآخرى، وقد زادت الحركة العربية خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي بنسبة ٣٠% مقارنة بنفس الفترة من العام ٢٠١٠، وتابع: «تم التنسيق مع محمد عبد الجبار المستشار السياحي لمصر بألمانيا، والمشرف على السوق البولندي، لبدء بعض الأنشطة الترويجية والفعاليات السياحية بالسوق البولندي، وذلك عن طريق التواصل مع الصحافة والإعلام ومنظمي الرحلات، حيث يمثل السوق البولندي أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر».

ألمانيا في المقدمة

مصدر مطلع بالهيئة -رفض ذكر أسمه-، أكد أن مصر استقبلت 1.7 مليون سائح خلال الأشهر الثلاث الأولى من 2017، منهم 900 ألف سائح في شهر مارس فقط، ورغم أن الرقم يعد جيدًا بالنسبة للوضع الإقليمي الذي تعيشه المنطقة، إلا أنه لا يرضي طموح الهيئة التي تسعى حاليًا لجذب المزيد، مشيرًا إلى أن ألمانيا باتت الآن أهم سوق مصدر للسياحة في مصر، فقد ارتفع عدد الزوار الألمان هذا العام ليشكل نسبة 35٪ من إجمالي الحركة الوافدة، بواقع 227 ألف سائح، ووصل الأوكرانيون إلى المركز الثاني، تليهم أسواق: «بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، أذربيجان، الهند، وقضى السائحون 5.4 مليون ليلة سياحية في شهر مارس، مقابل 2.4 مليونًا في مارس 2016».

الدكتور عادل المصري، رئيس قطاع السياحة الداخلية، والعلاقات الدولية بهيئة التنشيط، أكد لـ«التحرير» أن هذه الأرقام الواعدة هي نتيجة عمل مختلف المهنيين السياحيين في مصر، إلى جانب عودة كبار منظمي الرحلات للعمل على مصر، مثل FTI وKUNI، علاوة على أن الهند هي واحدة من الأسواق المتزايدة الأهمية لمصر، فقد استقبلنا في عام 2016 80 ألف زائر من الهند، ونتوقع الوصول لـ200 ألف زائر خلال العام الجاري».

السياحة علاج للأزمة الاقتصادية

الدكتورة راندا العدوي، الخبيرة السياحية، قالت لـ«التحرير»: إن السياحة المصرية لا ينقصها سوى استغلال ما تشهده البلاد من أحداث إيجابية وفعاليات سياسية وفنية، ومشروعات اقتصادية، لتوضع ضمن رؤية تسويقية متكاملة بالخارج، تستهدف استعادة الصورة الذهنية الصحيحة عن مصر بشكل أسرع، مشددًة على أن عودة السياحة ستقضي على أغلب مشاكلنا الاقتصادية.

طالبت العدوي، بضرورة تسويق المدن السياحية كمقاصد مختلفة كل مدينة على حدى، لما نتمتع به من منتجات سياحية متنوعه مابين الثقافي والشاطئي والسياحة العلاجية، والدينية، موضحًة أنه على كل محافظ تشكيل لجنة للترويج السياحى تضع خريطة عمل وتحرك بما يتناسب مع إمكانيات كل محافظة، حيث أن سياستنا التسويقية هى من ستجبر شركائنا بالخارج من منظمي الرحلات ووكلاء السفر على العودة لمصر، خاصة بدعم من الشركة الوطنية «مصر للطيران»، مع طرق أبواب الأسواق الناشئة غير التقليدية بدلًا من إضاعة الوقت في انتظار عودة السائح الروسي.