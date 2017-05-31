السكة الحديد: 100 مليون جنيه إيرادات بيع الخردة فقط

التحرير

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قال المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة نجحت فى بيع خردة بقيمة 100 مليون جنية خلال العام الماضي.

وأضاف شوشة في تصريحات لـ«التحرير» أنه خلال أول 4 شهور من عام 2017 تم بيع حوالى 6 آلاف طن خردة مميزة بالأمر المباشر، و5 آلاف و434 طن خردة متنوعة عبر مزادات عامة، مشيرا الى أن طن الخردة العادية وصل إلى 3600 و4100 جنيه،وهذا الرقم لم تصل إليه الهيئة من قبل، مؤكدا أن الأجزاء الصلبة من الخردة يتم بيعها بسعر مختلف عن الخردة المتنوعة التى تخرج من العربات والقطارات.

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ولفت إلى أن إجمالي قيمة الخردة التي باعتها الهيئة في أول أربعة شهور يقدر بحوالي 50 مليون جنيه.

وأكد رئيس السكة الحديد أن الخردة الناتجة عن أعمال الصيانة بالورش وتجديد القضبان يتم بيعها عبر مزادات علنية تجرى تحت إشرافه المباشر شخصيًا.