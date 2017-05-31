أخبار عاجلة

8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "واحة الغروب" حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

السكة الحديد: 100 مليون جنيه إيرادات بيع الخردة فقط

Google+ Print
السكة الحديد: 100 مليون جنيه إيرادات بيع الخردة فقط السكة الحديد: 100 مليون جنيه إيرادات بيع الخردة فقط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة نجحت فى بيع خردة بقيمة 100 مليون جنية خلال العام الماضي.

وأضاف شوشة في تصريحات لـ«التحرير» أنه خلال أول 4 شهور من عام 2017 تم بيع حوالى 6 آلاف طن خردة مميزة بالأمر المباشر، و5 آلاف و434 طن خردة متنوعة عبر مزادات عامة، مشيرا الى أن طن الخردة العادية وصل إلى 3600 و4100 جنيه،وهذا الرقم لم تصل إليه الهيئة من قبل، مؤكدا أن الأجزاء الصلبة من الخردة يتم بيعها بسعر مختلف عن الخردة المتنوعة التى تخرج من العربات والقطارات.

شاهد أيضا

ولفت إلى أن إجمالي قيمة الخردة التي باعتها الهيئة في أول أربعة شهور يقدر بحوالي 50 مليون جنيه.

وأكد رئيس السكة الحديد أن الخردة الناتجة عن أعمال الصيانة بالورش وتجديد القضبان يتم بيعها عبر مزادات علنية تجرى تحت إشرافه المباشر شخصيًا. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية

ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية

رمضان عبد المعز: «ادعى ربنا صح عشان تنول الإجابة»

رمضان عبد المعز: «ادعى ربنا صح عشان تنول الإجابة»

حجازي: فخور كوني جزءًا من النادي الأهلي

حجازي: فخور كوني جزءًا من النادي الأهلي

عبد العال عن ضم معروف يوسف لمنتخب نيجيريا: والله لو راح منتخب العالم.. بطيء

عبد العال عن ضم معروف يوسف لمنتخب نيجيريا: والله لو راح منتخب العالم.. بطيء