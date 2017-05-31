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الفريق صدقي صبحي يلتقي وزير الدفاع الكاميروني

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الفريق صدقي صبحي يلتقي وزير الدفاع الكاميروني الفريق صدقي صبحي يلتقي وزير الدفاع الكاميروني

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استقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بيتي أسومو جوزيف وزير الدفاع الكاميروني، والوفد المرافق له الذي يزور حالياً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الوطني لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف.

وعقد الجانبان لقاء تم خلاله مناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على القارة الإفريقية.

وأكد القائد العام اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الكاميرون باعتبارها دولة هامة لها ثقلها في إفريقيا، مشيراً إلى أنها تلعب أدواراً هامة تجاه القضايا التي تشغل القارة.

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من جانبه ثمن وزير الدفاع الكاميروني دور مصر الهام والرامي نحو مواجهة كافة التحديات على كافة المستويات، وعلى رأسها محاربة الإرهاب كونه الخطر الداهم الذي يؤرق العالم أجمع.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

 

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