قصة جبل ثمنه 400 مليار جنيه.. ذهب السكري أين ذهب؟

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البترول: المشروع قصة نجاح مصرية.. نواب وجيولجيين: يتعرض للسرقة والنهب

في الأسبوع الأول من الشهر الجاري تناقلت المواقع الإخبارية أنباء رفع حالة الطواريء في مطار القاهرة من أجل تأمين سفر شحنة سبائك ذهب قادمة من جبل السكري بالصحراء الشرقية، لإعادة تنقيتها في كندا، والخبر ذاته يتكرر كل عدة شهور خلال العام، الغريب أن أخبار سفر شحنات الذهب هي المعتاد نشرها، دون أخبار تشير لتأمين عودة تلك الأوقيات عقب الإنتهاء من تنقيتها، ما يطرح أسئلة عدة لاتجد إجابات شافية، في ظل تعتيم متعمد وندرة في المعلومات، فيما يبحث الشعب عن ذهبه أين يذهب؟.

أرقام رسمية صدرت عن مسئولين خلال الفترة الماضية جزمت أن قيمة الاحتياطي من الذهب في منجم السكري الذي يقبع في صحراء البلاد الشرقية، يفوق 20 مليار دولار، فضلا عن بيع ذهب قيمته 7. 2 مليار دولار في الفترة الماضية، وبالمقارنة بأعلى سعر وصل إليه الدولار مقابل العملة المحلية فسعر الجبل يصل لنحو 400 مليار جنيه، وطيلة المشروع ظل منجم السكري علامة في الغموض والأسرار دون غيره من المشروعات الإقتصادية الأخرى، إذ دارت حوله أحاديث كثيرة حول سيطرة رجال أعمال وسلطة نافذين على موارده، وبين أخرى تشير لسيطرة الشركات الأجنية عليه وتعرضه للسرقة المنظمة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وساعد في ترسيخ تلك المفاهيم والأطروحات حجب تفاصيل المشروع والمعلومات عن الشركة المنفذة له وقيمة الاسثمارات وحجم العائدات ونصيب مصر منها.

20 مليار دولار

بالأمس القريب أعلن رئس شركة "السكري" للذهب عــلي بركات، عن أن احتياطي المنجم يصل إلى 14.5 مليون أونصة، مقدّراً قيمتها بنحو 20 مليار دولار، طبقاً لأسعار الذهب الحالية.

وأوضح بركات بحسب صحيفة "الحياة"، أن الشركة أنتجت 83 طناً من الذهب بقيمة 2.7 مليار دولار منذ يناير 2010.

وقال رئيس الشركة، في سياق متصل إن قيمة الاحتياطات بالأسعار الحالية تبلغ قرابة 20 مليار دولار أمريكي، لافتا أن المنجم مرشح بحسب شبكة المعلومات الدولية "ويكيبديا" لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم.

وأضاف أن المنجم شهد إنتاج 83 طناً من الذهب في الفترة بين يناير 2010 وحتى الآن، بقيمة نحو 2.7 مليار دولار .

وشركة السكري لمناجم الذهب، كيان مشترك تأسس بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (حكومية) وشركة سنتامين الاسترالية صاحبة حق الامتياز، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.7 مليار دولار.

وتباشر الشركة في الوقت الحالي، استخدام 10 أجهزة حفر للبحث عن احتياطات مؤكدة من الذهب، بعد الانتهاء من حفر 2500 بئراً بعمق 1000 متر.

قصة نجاح

وصف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع منجم السكري بأنه "قصة نجاح" تحققت على أرض مصر، وقدر الوزير، احتياطيات الذهب في المنجم بنحو 14.5 مليون أوقية.

وأضاف الوزير، خلال جولته التفقدية بمنجم الصحراء الشرقية، أن الفترة القادمة ستشهد تحولاً مهماً في تنمية الثروات التعدينية، خاصة البحث عن الذهب والذي يعد هدفا رئيسياً للوزارة من خلال العمل على زيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وعن طريق سياسات متطورة للتسويق وعرض المناطق للاستثمار.

ووأوضح الملا أن محافظة البحر الأحمر تعد واعدة في الثروات المعدنية وأن مشروعات وزارة البترول التعدينية فتحت آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات العالمية والمصرية وتساهم في إيجاد مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة في المحافظة خاصة بعد نجاحها في اكتشاف الذهب وعودة إنتاجه بعد فترة طويلة.

حصة مصر

أما عن حصة مصر من الأرباح سنويا بعد بيع ذهب منجم السكري، فأوضح أحد الاقتصاديين، انها ستكون في حدود 200 مليون دولار سنويا ، بالزيادة أو النقصان حسب كمية الإنتاج وسعر الذهب عالميًا، علما بأن اقتسام الأرباح سيكون بعد مصاريف التشغيل ومعرفة الكميات المنتجة وقيمة المبيعات.

وتحصل مصر من خلال الاتفاق بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الأسترالية على أجمالي نسبة 3% من صافي مبيعات الذهب والمعادن الأخرى لمنجم السكرى وتدفع هذه القيمة كل ستة أشهر ميلادية كما يتم احتساب صافي المبيعات بعد خصم تكلفة استخراج وتنقية الذهب ومصاريف الشحن.

وطبقا لعقد الانتفاع تقوم شركة الفراعنة الأسترالية بتوفير التمويل المالي للمشروع وتحصل على قيمة ما أنفقته من صافي عائد المبيعات (بعد خصم النسبة المدفوعة لمصر).

كما سددت شركة السكرى لمناجم الذهب81 مليون دولار لهيئة الثروة المعدنية و28 ومليون 750 ألف دولار من تحت حساب الأرباح لترتفع إلى 35 مليون و420 ألف دولار بعد سداد الأسبوع الماضى 6 مليون و670 ألف دولار من الأرباح ، كما سددت شركة السكرى 330 مليون جنيه ضرائب وتأمينات للدولة بمتوسط 4.5 مليون جنيه شهريا، وذلك منذ عام 2010 وحتى نهاية أغسطس الماضى.

أما عن قيمة مبيعات الذهب من المنجم منذ بداية الانتاج وحتي العام المالي الحالي 2016-2017 فقد بلغت قيمة مبيعات الذهب منذ الانتاج 2.86 مليار دولار ليصبح الإجمالى بتكلفة المشروع 4 مليارات دولار.

وفي 2 مارس الماضي أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إجمالي العائدات التي تحصلت عليها الدولة من منجم ذهب السكري وصلت لنحو 160 مليون دولار، منهم 57 مليون دولار تحت حساب التسوية حتى يوم 22 فبراير 2017، ونحو 92.3 مليون دولار ضمن دفعات الإتاوة حتى نهاية ديسمبر 2016، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي حجم الإنتاج حتى الآن نحو 83 طنا.

وأوضح الملا ، خلال زيارته لـ"كنز" السكري، أن هذه الأرقام متغيرة، مؤكدا أن المنجم حقق لمصر سمعة طيبة في إنتاج الذهب والاستثمار التعديني.

وأضاف: أن الهيئة نجحت في إنهاء التسوية المالية مع شركة سنتامين الإسترالية، حتى بدأت تحصل مصر منذ أكتوبر الماضي على حصة من الأرباح منذ بدء الإنتاج في المنجم ، مشيرا إلى أن حصة مصر الآن 40%، في مقابل 60% للشركة.

قصة ذهب السكري

في عام 1948 قرر الملك فاروق إغلاق منجم السكري بعد أن زاره وعلم أنه ثان أكبر منجم ذهب في العالم، معتبرا أنه حق للأجيال القادمة حتى ينعموا في خير أجدادهم بحسب ما نقلته صفحة الملك فاروق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الأنباء المتداولة فإن فاروق الذي حكم مصر خلال الفترة بين 1936 و1952، رأي حينها، أن البلاد لديها ما يكفيها من ثروات، وليس هناك ما يدعو للمساس بثروات أخرى جديدة.

إلا أن العميد عصمت الراجحي، مدير العلاقات العامة بشركة سنتامين المالكة لشركة السكرى لإنتاج الذهب، أكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى إنه تم اغلاق المنجم بعد ثورة يوليو من الشركة صاحبة الامتياز لعدم الجدوى الاقتصادية (نفاذ عروق الكوارتز الحاملة لخام الذهب).

عودة العمل بمنجم السكري

في 29 يناير عام 1995 تم الاتفاق بين الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية وشركة الفراعنة وهي شركة تملكها شركة سنتامين الأسترالية على الدخول في عقد انتفاع لاستكشاف واستغلال منجم ذهب السكرى وبيع المنتج والمخلفات المعدنية الناتجة من نشاط تعدين ذهب منجم السكرى.

وتستغلّ المنجم "شركة السكري" وهي شركة مشتركة ما بين هيئة الثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية) و"سنتامين مصر" التي يملكها رجل أعمال مصري (ومركز الشركة أستراليا).

وطبقا لعقد الانتفاع أعدت شركة الفراعنة دراسة جدوى لدعم الطلب المقدم من جانبها إلى الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية بشأن الحصول على عقد انتفاع لاستغلال استخراج الذهب اقتصاديا من منجم السكرى.

وأعلنت هيئة الثروة المعدنية المصرية شركة الفراعنة في نوفمبر عام 2001 بموافقتها على تحويل العقد من عقد استكشاف إلى عقد استخراج واستغلال اقتصادي للذهب من منجم السكرى على مساحة 160 كيلو متر ولمدة ثلاثون عام تبدأ من 25 مايو 2005 وهذه المدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة إذا ما قدمت شركة الفراعنة الاسباب الاقتصادية التي تدعو لذلك ويلغى عقد الإيجار الخاص باستخراج الذهب إذا ما اخفقت الشركة في استخراج وإنتاج الذهب خلال خمس سنوات من التوقيع على العقد.

وبناء على استخراج العينات الأولى للذهب تم الاتفاق بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة الفراعنة الأسترالية على تكوين شركة من كلا الطرفين تسمى (شركة تعدين ذهب السكرى) بنسبة امتلاك قدرها 50% لكل طرف وبهدف ادارة وتشغيل واستخراج وبيع ذهب السكرى.

تم انشاء هذه الشركة طبقا للقوانين المصرية المعمول بها في 27 مارس 2006 بهدف القيام بأعمال الاستخراج والتعدين والتسويق والبيع اعتمادا على عقد الانتفاع.

منجم السكرى بالأرقام

بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.1 مليار دولار (تم انفاقها بالكامل من جانب شركة سنتامين دون تحميل للدولة بأي أعباء أو مخاطر).

- إجمالي مبيعات الذهب بالمنجم بلغت 76 طن بقيمة 3 مليار دولار (بلغت المصاريف التشغيلية للحصول عليها 1.7 مليار دولار).

- إجمالي التكلفة الاستثمارية والمبيعات بلغت 4.1 مليار دولار.

- حصلت هيئة الثروة المعدنية على 2 مليار و285 مليون جنيه كضريبة اتاوة ومن تحت حساب الأرباح.

- تحصل وزارة المالية على 4.5 مليون جنيه شهريا بأجمالي 330 مليون جنيه حتى الاّن كضرائب كسب عمل وتأمينات.

- بموجب الاتفاقية بين الشركة والحكومة المصرية، تحصل الدولة على ضريبة اتاوة تبلغ 3 % من أجمالي الانتاج (قبل خصم أي مصاريف تشغيلية)، بالإضافة إلى 50 % من صافى الارباح (بما يمثل 60 % من صافى الارباح تقريبا)

- شركة ستنامين العالمية المملوكة لرجل الاعمال المصري سامى الراجحي هي القائمة بالأعمال و صاحبة الإمتياز بمشاركة الحكومة المصرية الممثلة في هيئة الثروة المعدنية بموجب اتفاقية بقانون 222 لسنة 1994.

- انتاج منجم السكري يمثل وحده 2 % من إجمالي صادرات مصر.

- وضع المنجم مصر على خريطة التعدين العالمية لأول مرة في التاريخ الحديث وتجاوز حجم إنتاجه حتى الاّن ما انتجته مصر من الذهب منذ سنة 50 قبل الميلاد حتى عام 2010.

- الإحتياطي المؤكد 14 مليون أوقية ذهب ومتوسط الانتاج السنوي 500 ألف أوقية بما يعنى أن عمر المنجم المؤكد 28 سنة ولا تزال الاستكشافات مستمرة مما يجعل عمر المنجم في زيادة مستمرة.

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- منجم السكرى يحصل على الوقود بالسعر العالمي (بدون أي دعم) بما يتجاوز 2 مليون جنيه يوميا.

- سيبلغ نصيب الخزانة العامة للدولة من الأرباح حوالى 200 مليون دولار سنويا وقابل للزيادة بزيادة سعر الذهب العالمي بعد ان استردت الشركة تكاليفها الاستثمارية تقريبا.

- يعمل بمشروع السكري 4500 عامل مباشر وغير مباشر بخلاف 1000 مورد و20 شركة مقاولات مصرية.

- يتم سفر شحنات الذهب المستخرجة لكندا للتنقية حيث أن سبائك ذهب السكرى تبلغ 90 - 92 % نقاء للحصول على ذهب صافى معتمد بنقاء 99.99%.

طرح مناقصات جديدة

في يناير الماضي أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن طرح مزايدة عالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مصر.

وتضم المزايدة التي تم طرحها على شركات التعدين العالمية العاملة في مجال استكشاف واستغلال الذهب 5 قطاعات بحث بمناطق الصحراء الشرقية وسيناء، وقالت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أنها حددت نظام جديدا لشركات التعدين عن طريق اقتسام الإنتاج المصري.

أجواء العمل بالمشروع

كشف يوسف الراجحي مديرعام شركة السكري للذهب أنه يتم حالياً استخدام 10 أجهزة حفر بموقع مشروع منجم السكري لزيادة الاحتياطيات، وتسريع وتيرة تنمية المنجم.

وأشار الراجحي إلى أنه تم حفر 2500 بئر حتى الآن بأعماق تصل إلى آلف متر للبئر وبمجموع أطوال 50 ألف متر لتأكيد المزيد من الاحتياطيات بباقى قطاعات جبل السكري، وأن عمليات التعدين التحت سطحي تقوم بها شركة استرالية (بارمتيكو) لاستخراج نصف مليون طن سنوياً من الخام عالي التركيز (متوسط 8 جرام/طن) من نطاق آمون العميق.

مصر تقتسم

أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، برئاسة الجيولوجى عمر طعيمة، بدء اقتسام الدولة للأرباح مع منجم السكرى فى مرسى علم، مشيرة إلى أن عمليات الاقتسام، اعتبارا من أول يوليو 2016 وهو بداية من العام المالى الجارى.



وقالت الهيئة، إنه بعد عامين كاملين، وبعد الانتهاء من مراجعة جميع مصروفات البحث والاستغلال لشركة السكرى لمناجم الذهب، منذ صدور الاتفاقية بين الحكومة والشركة وحتى نهاية شهر يونيو، وردت شركة السكرى لمناجم الذهب (شركة العمليات المشتركة) للهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية ما يفيد ببدء اقتسام الأرباح، اعتباراً من أول يوليو 2016.



وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحويل 6.7 مليون دولار تحت حساب الأرباح، وهو ما يُعد بداية لحصول الدولة على عائدات مالية بشكل منتظم، كما يعتبر خطوة إيجابية فى تسيير الاتفاقية وإنهاء الخلاف فى وجهات النظر فى الفترة السابقة.

قائمة الكبار

وفقا لتصريحات الراجحي فى أوقات سابقة، فيبلغ عمر المنجم 20 عامًا وهو ضعف متوسط أعمار المناجم فى أفريقيا لافتا إلى أن السكري سيكون من أكبر 25 منجمًا فى العالم من حيث حجم الإنتاج ويوجد فرص للنمو عن طريق عمليات الاستكشاف المستمرة وتبلغ احتياطيات المنجم 15.7 مليون أوقية وهى من أكبر الاحتياطيات فى العالم حيث سيتم تعدين 1300 مليون طن على مدار عمر المنجم.

شبهات حول المشروع

في أغسطس الماضي تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ رسمي إلى المستشار أحمد البحراوي، رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق في واقعة تهريب طن ونصف ذهب من منجم السكري، مطالباً بفتح تحقيق موسع، في سرقة خيرات منجم السكري وتحويلها إلى الخارج على شكل عينات، بالمنجم الذي يعد من أكبر مناجم الذهب في العالم ويقدر إجمالي مستخرجاته بمليارات الدولارات.

وأضاف "صبري"، في بلاغه أن الاتفاقات والعقود المجحفة والغير وطنية مع الشركات الأجنبية التي تبحث عن التنقيب، أهدرت على مصر حقوقاً كبيرة، خاصةً في ظل سياسات اقتصادية غير واضحة المعالم في السابق، مشيراً بأن العمال بالمنجم، أكدوا أن شركة "سانتميم" الاسترالية والتي تنتفع بحق إدارة الثروة الضخمة بمنجم السكري، تتعمد تهريب كميات كبيره من الذهب بحجة تنقيتها ودمغ سبائكها في لندن، ورغم صدور قرار حظر تصدير الذهب من مصر.

ولفت أن الشركة المسئولة عن منجم السكري واصلت تصدير الذهب معللة ذلك بأنها لم تتلق أي إخطارا رسميا من وزارة البترول والثروة المعدنية لتقليص أو منع شحنات الذهب، ووجه العاملين اتهامهم إلى إدارة الشركة بتهريب طن ونصف طن ذهب من مطار مرسى علم لجهة غير معلومة بحجة تنقيتها.

وأوضح المحامي بأن منجم السكري يشهد فسادا كبيرا وسرقة خيراته وتحويلها إلى الخارج على شكل عينات، وأنه لا يسع إلا التقدم لنيابة الأموال العامة العليا بهذا البلاغ بغية إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد بالبلاغ وتقديم المسئول للمحاكمة الجنائية ، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.

وفي شهر أكتوبر الماضي تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، ضد وزير البترول؛ لتقاعسه عن حماية مصر وثرواتها من الذهب.

وتساءلت النائبة- في بيانها العاجل- عن موقف الوزارة من مافيا منجم السكرى، مشيرة إلى أن المنجم من أشهر مناجم الذهب في العالم، ويحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالميا، أنتج 377 ألف أوقية ذهب، أي نحو 11 طنا خلال عام 2014، و420 ألف أوقية خلال 2015 بما يوازي 11.7 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016 بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طنا.

ولفتت إلى أن مصر خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015 لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التي تنهب ثروات مصر، مؤكدة أن هناك نهبا منظما للمنجم في ظل غياب رقابة من الحكومة.

وأوضحت مصادر بلجنة الطاقة والبيئة أنه لم يرد شيء للجنة بعد، مشيرة إلى أن اللجنة بمجرد وصول الطلب لها ستناقشه مع المسئولين بوزارتي البترول والبيئة.

وفي ذات السياق كشف الخبير الجيولوجى الدكتور يحيى القزاز، (الجيولوجى السابق بهيئة المساحة الجيولوجية، وأستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان حاليا) عن أن منجم السكرى يشهد عملية نهب وغسيل أموال منظمة من قبل عائلة "الراجحى".

وأضاف القزاز في حوار صحفي له أن المسئولين عن الدولة لم يتدخلوا لحماية المنجم من السرقة؛ لأن "أشخاص نافذين"، حسب وصفه، يعملون فى مجال التعدين، ويشاركون فى نهب ثروات مصر، دون حسيب ولا رقيب، وفقا لتعبيره.

تاريخ السكري

جدير بالذكر أن منجم السكرى يقع بالصحراء الشرقية على بعد 30 كم من مدينة مرسى علم، وهو منجم فرعونى قديم، وتدل الآثار على استغلال الفراعنة والرومان له، كما عمل الإنجليز على استغلاله، وكان المنجم الحكومى الوحيد حتى توقف الإنتاج به عام 1954 وتبلغ أبعاد الجبل نحو 3 كم طولا، بعرض 500م ومتوسط ارتفاع 285 مترا، ووقعت الهيئة مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994 وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة العمليات تحت مسمى "شركة السكرى لمناجم الذهب"، وبدأت فى الإنتاج اعتباراً من مارس 2010.

أكبر 10 مناجم ذهب في العالم

هناك إختلاف فى الرأى حول أى من المناجم يجب أن يكون فى المرتبة الأولى ، ويقول بعض الخبراء الإستشاريين أن أكبر منجم للذهب فى العالم من خلال الإنتاج هو Muruntau Gold Mine فى أوزبكستان، ويقول خبراء أخرين أن أكبر منجم فى العالم Grasberg Gold Mine فى اندونيسيا ولكن رأى الأغلبية أنه Grasberg .

وهناك أيضا إختلافات حول حجم الإنتاج الفعلى لهذه المناجم ، فأحيانا هناك صعوبة فى الحصول على أرقام الإنتاج سنويا . فمن بين أكثر المصادر قيمة لبيانات إنتاج تعدين الذهب إلى جانب التقارير المقدمة من شركات التعدين وهي مجموعة مواد أولية في سولنا، السويد ؛ معادن إقتصاديات المجموعة الكندية في هاليفاكس، نوفا سكوتيا، (Intierra Resource Intelligence ) ومقرها بيرث – استراليا.

و توضح القائمة التالية أهم 10 مناجم على مستوى العالم..



1- Grasberg Gold Mine: وهو منجم فى مقاطعة بابوا الأندونيسية ، وفقا لتقرير Rio Tinto OLC السنوى قد أنتج المنجم 2,025,000 أوقية من الذهب ، وتملك شركة Freeport-McMoRan للنحاس والذهب أغلبية الحصص وإلى جانب الذهب، وتنتج أيضا الفضة والنحاس.

2- Muruntau Gold Mine : يبعد المنجم حوالى 250 كيلومتر من العاصمة غرب أوزبكستان ، وقد أنتج ما يقرب من 1,800,000 أوقية من الذهب العام الماضي ، هذا المشروع ، وهوعملية في حفرة منجم مفتوحة وتديرة شركة state-owned Navoi Mining and Metallurgical Combinat.

3- Carlin-Nevada Complex: هذا المنجم فى ولاية نيفادا – الولايات المتحدة الأمريكية ، وانتج 1,735,000 أوقية من الذهب فى عام 2010 وهو ملك شركة Newmont Mining Corp ، ويشمل كلا من منجم مفتوح وعمليات تحت الأرض.



4- Yanacocha Gold Mine: ويقع فى شمال بيرو ويعد هذا المنجم من أكبر مناجم الذهب فى أمريكا الاتينية، فقد أنتج 1,460,000 أوقية من الذهب العام الماضى ، ويتم تشغيلة من قبل شركة Newmont Mining والتى تمتلكها شركة Newmont Mining and Buenaventurda .



5- Goldstrike (Betze post )Gold Mine: هذا المنجم شمال غرب إلكو – نيفادا ، أنتج 1.24 مليون أوقية من الذهب العام الماضى ، وهو ملك لشركة Barrick Gold Corp .



6- Cortez Goldm Mine: هذا المنجم جنوب غرب إلكو- نيفادا ، وأنتج 1.14 مليون أوقية من الذهب العام الماضى ، وهو ملك لشركة Barrick Gold .



7- Veladero Gold Mine: يقع هذا المنجم فى الأرجنتين ، وقد أنتج 1.12 مليون أوقية العام الماضى ، وهو ملك لشركة Barrick Gold .

8- Lagunas Norte Gold Mine: يقع فى شمال وسط بيرو ، وأنتج 808,000 أوقية من الذهب العام الماضى ، وهو ملك لشركة Barrick Gold .

9- Lihir Gold Mine: يقع المنجم فى Papua New Guineau ، وأنتج 790,974 أوقية من الذهب في الأشهر ال 12 المنتهية في 30 يونيو ، وهو ملك لشركة Newcrest Mining Ltd أكبر منتج للذهب فى استراليا .



10 - Super Pit/Kalgoorlie: وهو منجم مفتوح فى استراليا الغربية وينتج 788,000 أوقية من الذهب فى العام الماضى ، وتمتلك نصفها شركة Barrick Gold والنصف الأخر Newmont Mining.