«الحريري»: قانون الجمعيات الأهلية «يؤمم» العمل الأهلي

التحرير

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قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30» بمجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية لا يقيد فقط العمل الأهلي، بل يؤممه، ويسمح بدخل الجهة الادراية في عمل الجمعيات الأهلية وهو أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن فرض عقوبات بالحبس وغرامة ملايين الجنيهات في الأخطاء الإدارية البسيطة داخل الجمعية وهذا غير منطقي، ولابد أن العقوبة تتناسب مع الجرم.

وأشار الحريري في تصريحات لـ«التحرير»: تكتل 25-30 رفض القانون منذ البداية، موضحا أن قانون الحكومة كان أفضل مئات المرات ومقبول عن قانون النائب عبدالهادي القصبي الذى يعد أسوأ نسخة تم الدفع بها إلى المجلس، والذي وافق عليه الرئيس، متسائلا:«هل الحكومة كانت لا تراقب التمويل الخارجي، وهل كانت تسمح بتدخل الجهات الأجنبية فى عمل الجمعيات الأهلية.. قطعا لا».

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وأضاف: هناك احتمالين لتأخير صدور قانون الجمعيات الأهلية كل هذه المدة، الأول غير متوقع وهو أن يكون موجود القانون في الرئاسة لمدة أكثر من شهر وهذه تعد مخالفة دستورية، والاحتمال الثاني هو أن البرلمان لم يرسل القانون علي مدار الشهور الماضية منذ موافقة الجلسة العامة للمجلس، بسبب استشعار لرفض القانون من بعض الدول الخارجية والمجتمع المدني.