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قبل الثانوية العامة.. "رئيس الامتحانات" يلتقي رؤساء اللجان لشرح طريقة التعامل مع "البوكليت"

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مصراوي Masrawy

قبل الثانوية العامة.. "رئيس الامتحانات" يلتقي رؤساء اللجان لشرح طريقة التعامل مع "البوكليت"

01:24 م الأربعاء 31 مايو 2017

رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

كتبت- ياسمين محمد:

يلتقي الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بامتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، في ضوء الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات في 4 يونيو المقبل.

ويشارك في اللقاء نحو 1642 رئيس لجنة ومراقب أول، من خلال "الفيديو كونفرانس".

ويتناول اللقاء، شرح وتوضيح آلية التعامل مع "البوكليت" وطريقة توزيعه داخل اللجنة، حيث سيتم طباعة 4 نماذج من كل امتحان متفقة من حيث الأسئلة ومختلفة من حيث الترتيب، بحيث يختلف النموذج الذي يؤدي فيه الطالب الامتحان مع امتحانات الطلاب المتواجدين في محيطه.

ويتضمن اللقاء كذلك توضيح مهام رئيس اللجنة المتمثلة في: استلام مظاريف الأسئلة بمحاضر رسمية، مراجعة محتويات المظاريف جيدًا والتأكد من استيفائها، الاطمئنان على سلامة الكيس الذي يحتوي الكراسات الامتحانية، وسلامة الصندوق الحديدي والبيانات المدونة عليه، ومعرفة طريقة فتحه.

ومن مهام رئيس اللجنة أيضًا: تجهيز كشوف المناداة الخاصة بالطلاب، التعامل مع المشكلات التي قد تحدث أثناء الامتحانات، إدارة اللجنة، توفير جو هادئ للطلاب، التعرف على تفاصيل لجنته بشكل دقيق ومعرفة نقاط الضعف بها لمراعاتها عند التأمين، اختيار حجرة مناسبة لأعمال الكنترول، ونسخ تعليمات الامتحان وجدول الامتحان ودليل توزيع اللجان ووضعها في مكان ظاهر في مقدمة اللجن​

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