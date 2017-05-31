وزير الدفاع: الضربة الجوية في ليبيا ردعت الإرهاب والقوى الداعمه له

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن رجال القوات المسلحة أقسموا على صون كرامة الوطن وحماية مقدرات شعبه العظيم، وأنهم يعملون بأعلي درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهمة تسند إليها للدفاع عن الوطن وتأمين حدودة وحماية ركائز الأمن القومي المصري علي كافة الإتجاهات.

ولفت وزير الدفاع إلى ما حققته الضربة المركزة التي نفذتها القوات الجوية ضد المليشيات والعناصر الإرهابية بدولة ليبيا الشقيقة من نتائج لردع التنظيمات الإرهابية والقوي الداعمة لها، وما تمثلة من حق أصيل للدولة المصرية ضد كل من تسول له نفسه المساس بقدسية الوطن وسلامة أراضيه.

والتقي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك علي مدار الأيام الماضية بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، والتي تأتي ضمن لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ودورها في حماية الأمن القومي المصري علي كافة الإتجاهات.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة حداد تكريما لرواح الشهداء الذين سقطوا خلال العملية الإرهابية الأخيرة، ونقل وزير الدفاع تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته لرجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المبارك، واعتزازه وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والإستقرار وإقتلاع جذور الإرهاب والتطرف.

وأدار القائد العام حوارا تناول خلاله كل ما يدور من أحداث ومتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية وانعكاساتها على الأمن القومى لمصر ، واشاد بما يبذله ابطال ومقاتلوا القوات المسلحة والشرطة المدنية من جهود خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية والقضاء على الإرهاب فوق أرض سيناء الطاهرة.

وأكد "صدقي" أن العمليات المستمرة لتمشيط الدروب والمناطق الجبلية بمناطق مكافحة النشاط الأرهابي بشمال ووسط سيناء وتطهيرها من البؤر الإجرامية، لافتا إلى أن الفرد المقاتل المحترف يمثل الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية باعتبارهم خير أجناد الأرض والأوفياء للمهام والمسئوليات التي كلفهم بها الشعب للدفاع عن أمنه واستقراره.

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بقبائل وعشائر سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تحقيق الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة فى كافة المهام التى من شأنها الحفاظ على امن الوطن وسلامة اراضيه .

وفي نهاية اللقاء كرَم الفريق أول صدقي صبحي، المتميزين من الضباط وضباط الصف والجنود المتميزين تقديرا لما بذلوه من مهام خلال الفترة الماضية ، وشاركهم تناول وجبة الإفطار بحضور الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة.​