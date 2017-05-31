4يونيو.. أولى جلسات دعوى إثبات نسب طفلة لرجل سعودي
4يونيو.. أولى جلسات دعوى إثبات نسب طفلة لرجل سعودي
01:11 م الأربعاء 31 مايو 2017
كتب- محمود الشوربجي:
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٤ يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب، المحامي مفوضا عن نهال محمد الطنطاوي مطالبا فيها بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل نجلتها الطفلة ليلى لأب سعودي يدعى بندر بن أحمد عبدالله الدرويش واستخراج شهادة ميلاد لها.
واختصمت الدعوى المسجلة برقم ٣٧٣٥٥ لسنة ٧٩ قضائية كلا من رئيس مصلحة الأحوال المدنية ووزير الصحة والمواطن السعودي بندر بن أحمد بن عبد الله الدرويش بصفته والد الطفلة.
وأكدت الدعوى أن إثبات نسب الطفلة حق مكفول لها كما أن زواج مقيمة الدعوى عرفيا بزوجها ثابت بالإضافة إلى ثبوت النسب قانونا بالمعاشرة الزوجية لكن والد الطفلة المطلوب إثبات نسبها ترك زوجته فور علمه بحملها دون الاعتبار لحق ابنته أو دفع إيجار شقته.
وتابعت المدعية أن أحكام محكمة القضاء الإداري استقرت على إثبات النسب بالزواج العرفي كقرينة معتد بها.
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