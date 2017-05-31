أخبار عاجلة

8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "واحة الغروب" حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

4يونيو.. أولى جلسات دعوى إثبات نسب طفلة لرجل سعودي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

4يونيو.. أولى جلسات دعوى إثبات نسب طفلة لرجل سعودي

01:11 م الأربعاء 31 مايو 2017

4يونيو.. أولى جلسات دعوى إثبات نسب طفلة لرجل سعودي

كتب- محمود الشوربجي:
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٤ يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب، المحامي مفوضا عن نهال محمد الطنطاوي مطالبا فيها بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل نجلتها الطفلة ليلى لأب سعودي يدعى بندر بن أحمد عبدالله الدرويش واستخراج شهادة ميلاد لها.

واختصمت الدعوى المسجلة برقم ٣٧٣٥٥ لسنة ٧٩ قضائية كلا من رئيس مصلحة الأحوال المدنية ووزير الصحة والمواطن السعودي بندر بن أحمد بن عبد الله الدرويش بصفته والد الطفلة.

وأكدت الدعوى أن إثبات نسب الطفلة حق مكفول لها كما أن زواج مقيمة الدعوى عرفيا بزوجها ثابت بالإضافة إلى ثبوت النسب قانونا بالمعاشرة الزوجية لكن والد الطفلة المطلوب إثبات نسبها ترك زوجته فور علمه بحملها دون الاعتبار لحق ابنته أو دفع إيجار شقته.

وتابعت المدعية أن أحكام محكمة القضاء الإداري استقرت على إثبات النسب بالزواج العرفي كقرينة معتد بها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أولى جلسات بطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان أول يونيو

    أولى جلسات بطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان أول يونيو

    أخبار
  • دعوى قضائية لوقف قرار رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على أملاك الدولة

    دعوى قضائية لوقف قرار رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على أملاك الدولة

    أخبار
  • المحكمة الإدارية ترفض إلغاء تعيينات قضايا الدولة دفعة 2010

    المحكمة الإدارية ترفض إلغاء تعيينات قضايا الدولة دفعة 2010

    أخبار
  • إحالة قانون إنشاء نقابة الصيادلة للمحكمة الدستورية

    إحالة قانون إنشاء نقابة الصيادلة للمحكمة الدستورية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الإفتاء تحسم الجدال حول موعد صلاة الفجر

    الإفتاء تحسم الجدال حول موعد صلاة الفجرإسلاميات

  • برلماني لـ علي عبدالعال:

    برلماني لـ علي عبدالعال: "إذا كُنت صغيرًا عندك فأنا في نظر دائرتيأخبار

  • النيابة تنتهي من معاينة مسرح قتل شاب لوالدته وشقيقته بإمبابة.. وتنتدب الطب الشرعي

    النيابة تنتهي من معاينة مسرح قتل شاب لوالدته وشقيقته بإمبابة.. وتنتدبأخبار

  • غلاء يوليو

    غلاء يوليوأخبار

  • بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربه بالصف

    بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربهأخبار

  • مرتضى ساخرًا من حلمي: شكرًا لحسن تعاونك مع الأهلي

    مرتضى ساخرًا من حلمي: شكرًا لحسن تعاونك مع الأهليرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32

الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32

زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي

زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي

هذه هي كمية الملح الصحية يومياً

هذه هي كمية الملح الصحية يومياً

الحماية المدنية تخمد حريق بمخبز مدرسة ثانوية في بني سويف

الحماية المدنية تخمد حريق بمخبز مدرسة ثانوية في بني سويف