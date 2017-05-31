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مقتل سائق وإصابة 4 صحفيين بـ(بي بي سي) في تفجير كابول

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مصراوي Masrawy

مقتل سائق وإصابة 4 صحفيين بـ(بي بي سي) في تفجير كابول

01:07 م الأربعاء 31 مايو 2017

مقتل سائق وإصابة 4 صحفيين بـ(بي بي سي) في تفجير كابول

انفجار كابول

بروكسل- (د ب أ):

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأربعاء أن موظفا لديها قتل وأصيب أربعة صحفيين في التفجير الذي وقع بالعاصمة الأفغانية "كابول".

وقالت فرانشسيشكا ونسورث، مديرة الخدمات العالمية في "بي بي سي" في بيان " تؤكد الـ بي بي سي بكل حزن مقتل السائق الأفغاني محمد نزير، عقب وقوع انفجار في كابول في وقت سابق من اليوم، وذلك أثناء توصليه للصحفيين لمكتبهم".

وأضاف البيان " أصيب أربعة صحفيين بالهيئة، ويجرى علاجهم في المستشفى. وصنفت إصابتهم على أنها ليست خطيرة".

وقالت ونسورث" محمد نزير عمل كسائق لخدمة الـ بي بي سي الأفغانية منذ أكثر من أربعة أعوام، وكان زميلا محبوبا. وهو في أواخر الثلاثينيات ولديه أسرة".

وأضافت "هذه خسارة مدمرة لـ بي بي سي ولأسرة وأصحاب محمد نزير. نحن جميعا نفعل كل ما في وسعنا لدعمهم ودعم بقية الفريق في كابول".

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