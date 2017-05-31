بالصور.. أسيوط تسترد 44 فدانا من أرض الدولة في يوم واحد

​أسيوط ـ أسامة صديق: ​

شنَّت محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بمركزي أبنوب وساحل سليم، لاستعادة الأرض المملوكة للدولة،​تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد أرض الدولة المعتدى عليها.

وقال المهندس ياسر الدسوقي،​محافظ أسيوط،​إنه لليوم الخامس عشر على التوالي، تنجح الحملات المشتركة بين أجهزة المحافظة والأمن في إزالة 60 حالة تعد على 44 فدانا و1960 مترا تعديات بالبناء.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة، لعدم عودة التعديات على أملاك الدولة مرة أخرى.

وأوضح سكرتير عام محافظة أسيوط، المهندس محمد عبد الجليل،​أن الحملات تمت بالاشتراك بين الإدارات الهندسية وإدارات أملاك الدولة وقوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية، وأسفرت عن إزالة 6 حالة تعد داخل حدود 2 كم بمركز أبنوب، بمساحة 14 فدانا و4 قراريط و54 حالة بمركز ساحل سليم، داخل حدود 2 كم.