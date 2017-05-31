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بالصور.. الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة بـ41 استراحة في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة بـ41 استراحة في الإسكندرية

01:09 م الأربعاء 31 مايو 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة لعام 2016/ 2017، والمقرر أن تبدأ الأحد المقبل.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم تشكيل غرفة عمليات، بالتنسيق مع الأمن العام ومديريات الأمن والصحة والتموين، لمتابعة خطوط سير الامتحان، وتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.

وأشار "ذكري" إلى تجهيز 41 استراحة للمعلمين، منها 35 للرجال و6 للسيدات، قائلا: "الاستراحات تليق بالزملاء الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.. ومزودة بمبردات مياه وثلاجات ومراوح هوائية وتليفزيونات".

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وقانون الغش رقم 101 حال عدم التزام الطلاب بتعليمات الوزارة وحظر الدخول بالهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

ومن ناحية أخرى، قالت آمال عبد الظاهر، رئيس قطاع الإسكندرية لامتحانات الثانوية العامة، إن عدد المتقدمين للامتحان في محافظة الإسكندرية يبلغ 42376 طالبا يؤدون امتحاناتهم في 130 لجنة امتحانية، بينهم 18764 طالبا "شعبة أدبية"، و14133 "شعبة العلوم"، و9479 طالبا "شعبة الرياضيات".

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