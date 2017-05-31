مقتل فكهاني وإصابة تاجر في مشاجرة بسوهاج
مقتل فكهاني وإصابة تاجر في مشاجرة بسوهاج
01:06 م الأربعاء 31 مايو 2017
سوهاج - عمار عبد الواحد:
لقى فكهاني مصرعه متأثراً بإصابته بطعنات متفرقة بالجسم، وأصيب تاجر بجروح، الأربعاء، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمدينة طهطا شمال سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطاراً من قسم شرطة طهطا، بوجود مشاجرة بشارع الجيش بندر طهطا دائرة القسم ووجود قتيل ومصاب.
وتبين أن المشاجرة بين طرف أول خالد محمد، وشهرته "خالد صابر"، 30 عاما، فكهاني "جثة هامدة"، نتيجة إصابته بجروح طعنية بالرقبة والجهة والكتف الأيسر والساعد الأيسر، وأحمد رمضان، 28 عاما، تاجر موبيليا، مصاباً بجروح قطعية بالوجه "نجل خالة المتوفى".
"طرف ثان"، السيد محمود عبد العزيز، 46 عاما، تاجر، وطه علي محمود، 32 عاما، حاصل على الثانوية العامة.
تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤال المصاب وشقيق المتوفى يوسف محمد محمود، اتهما الطرف الثاني بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض "سنجة"، ما نتج عنه إصابة الثاني ووفاة المذكور بسبب خلافات الجيرة.
حُرر المحضر رقم 1287 جنح القسم لسنة 2017.
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