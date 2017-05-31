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التعليم العالي: تعديل قانون تنظيم الجامعات بخصوص أعضاء هيئة التدريس

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مصراوي Masrawy

التعليم العالي: تعديل قانون تنظيم الجامعات بخصوص أعضاء هيئة التدريس

01:05 م الأربعاء 31 مايو 2017

التعليم العالي: تعديل قانون تنظيم الجامعات بخصوص أعضاء هيئة التدريس

الدكتور خالد عبد الغفار

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى الموافقة على تعديل قانون تنظيم الجامعات بشان ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة لجامعة أخرى وذلك بناءً على طلبهم.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء، بمقر هيئة الاستثمار، على هامش اجتماع الأسبوعي، أن التعديلات تقضي أن يكون الندب لا يحتسب من سنوات الإعارة، مشيرا إلى أنه تم تعديل مادة ٨٩ بشان مرافقة الزوج للزوجة ويقضي بوضع المجلس الأعلى الضوابط اللازمة للتأكد من مرافقة الزوجة لزوجها خلال السفر والعكس حتى يتم التأكد من تطبيق الإجازات الوجوبية.

وتابع "عبدالغفار" أنه تمت الموافقة على إتفاقية مع اليابان بقرض ١٠مليار ين يباني ويعادل ٩٠ مليون دولار على ٣٠ سنة وفترة سماح ١٠ سنوات لتنمية الموارد البشرية خاصة في مجال الصحة والأبحاث وزيادة عدد المبعوثين إلى ٥٠٠ مبعوث بدلا من 2000.​

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