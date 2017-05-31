حبس مدرب كاراتيه قتل شقيقه التوأم ووالدته بإمبابة
حبس مدرب كاراتيه قتل شقيقه التوأم ووالدته بإمبابة
01:04 م الأربعاء 31 مايو 2017
كتب -صابر المحلاوي:
قررت نيابة إمبابة، برئاسة المستشار باهر حسن، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم بقتل والدته وشقيقه والشروع في قتل والده بمنطقة عزبة الصعايدة في إمبابة 4 ايام على ذمة التحقيقات .
وكشفت المناقشات الأولية أن المتهم (محي . ر . م)، 31 سنة كان يعمل مدرب كاراتيه بنادي الزمالك، وترك العمل منذ قرابة شهر مما أصابه بحالة اكتئاب.
وأضاف بعد الإفطار بدقائق أمس، وقعت مشادة كلامية بينه وبين شقيقه التوأم بسبب دخوله لغرفته دون استئذان أثناء تأديته للصلاة وخبط في يدى عن تعمد، فتطور الأمر إلى مشاجرة فأسرع إلى المطبخ وأحضر سكين، وقام بطعن شقيقه فتدخلت والدته لفض المشاجرة بينهما فقام بطعنها عدة طعنات وبمحاولة والده التدخل طعنه ايضًا إلا أنه لم يتمكن من قتله .
البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل، وابنها داخل شقة بمنطقة عزبة الصعايدة، وبانتقال فريق من المباحث إلى محل الواقعة، تم القبض على مرتكب الجريمة، بعد السيطرة عليه لمحاولته الاعتداء على رجال المباحث بسكين.
وكانت أجرت النيابة أمس المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة وأمرت النيابة بنقل جثتي القتيلتين إلى المشرحة وندب الطب الشرعي لتشريحهما لبيان سبب الوفاة.
وألقت مباحث إمبابة بإشراف اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، القبض على المتهم بعدما تمكنت برئاسة العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من السيطرة عليه بعد أن أغلق باب الشقة على نفسه ومنع أحدا من الدخول لنقل أسرته إلى المستشفى.
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