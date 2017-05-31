النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل ذبحها زوجها وانتحر
النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل ذبحها زوجها وانتحر
12:58 م الأربعاء 31 مايو 2017
ارشيفية
كتب - محمود السعيد:
أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول، بتشريح جثة ربة منزل قتلها زوجها بسبب شكه في سلوكها بمنطقة الأميرية.
كلفت النيابة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.
التحريات الأولية كشفت أن الزوج المتهم بقتل زوجته، ارتكب جريمته وألقى بنفسه منتحرا من أعلى كوبري قصر النيل.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري قصر النيل بعد أن سلّم متعلقاته
لبعض الأشخاص، وتبين أن المنتحر ذبح زوجته لشكه في سلوكها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
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