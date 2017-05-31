بالصور.. تجهيز 65 استراحة للمراقبين بامتحانات الثانوية العامة في أسيوط
بالصور.. تجهيز 65 استراحة للمراقبين بامتحانات الثانوية العامة في أسيوط
12:57 م الأربعاء 31 مايو 2017
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أسيوط -أسامة صديق:
انتهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط،اليوم الأربعاء، من تجهيز 65 استراحةٍ خاصة لمراقبي وملاحظي ورؤساء لجان امتحانات شهادات الثانوية العامة بجميع مراكز المحافظة.
وأوضح الدكتور محمد السيد، رئيس قطاع أسيوط لامتحانات الثانوية العامة، أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة.
وأشار إلى أنه تفقد جميع الاستراحات واطمأن على تجهيزها بكل سبل المعيشة، لتوفير سبل الراحة للمراقبين باللجان داخل المحافظة، والتأكد من إعدادها بشكل جيد، بما يليق وكرامة المعلم.
وأضاف رئيس قطاع أسيوط،أنه تم توفير جميع الإمكانيات للمراقبين بهذه الاستراحات من الكهرباء والإنارة، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بتوفير بوتاجاز وثلاجة بكل دور، ومراوح بكل غرفة من غرف الاستراحات.
وقال منتصر شوقي محمد، المشرف العام على الاستراحات أن إجمالي عدد الأسرّة بمختلف استراحات المحافظة أكثر من 7000 سرير، بينها 2720سريرا في 25 استراحة بمدينة أسيوط، والباقي في 40 استراحة بمختلف مراكز المحافظة.
يشار إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحان الثانوية العامة بمحافظة أسيوط يصل إلى 22 ألف طالب، موزعين على مختلف لجان الامتحانات بالمحافظة.
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