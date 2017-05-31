أخبار عاجلة

8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "واحة الغروب" حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. تجهيز 65 استراحة للمراقبين بامتحانات الثانوية العامة في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. تجهيز 65 استراحة للمراقبين بامتحانات الثانوية العامة في أسيوط

12:57 م الأربعاء 31 مايو 2017

  • عرض 4 صورة

    2b221efbfa.jpg

  • عرض 4 صورة

    820b008a49.jpg

  • عرض 4 صورة

    212985f273.jpg

  • عرض 4 صورة

    9be2a49e34.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. رئيس جهاز المشروعات بالقوات المسلحة يتفقد مجمع الكليات بجامعة السادات

الألبوم التالى

بالصور.. رئيس جهاز المشروعات بالقوات المسلحة يتفقد مجمع الكليات بجامعة

أسيوط ​-أسامة صديق:​

انتهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط،​اليوم الأربعاء، من تجهيز 65 استراحةٍ خاصة لمراقبي وملاحظي ورؤساء لجان امتحانات شهادات الثانوية العامة بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد السيد،​ رئيس قطاع أسيوط لامتحانات الثانوية العامة، أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة.

​وأشار إلى أنه تفقد جميع الاستراحات واطمأن على تجهيزها بكل سبل المعيشة، لتوفير سبل الراحة للمراقبين باللجان داخل المحافظة، والتأكد من إعدادها بشكل جيد، بما يليق وكرامة المعلم.

وأضاف رئيس قطاع أسيوط،​أنه تم توفير جميع الإمكانيات للمراقبين بهذه الاستراحات من الكهرباء والإنارة، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بتوفير بوتاجاز وثلاجة بكل دور، ومراوح بكل غرفة من غرف الاستراحات.

وقال منتصر شوقي محمد، المشرف العام على الاستراحات أن إجمالي عدد الأسرّة بمختلف استراحات المحافظة أكثر من 7000 سرير، بينها 2720سريرا في 25 استراحة بمدينة أسيوط، والباقي في 40​ استراحة بمختلف مراكز المحافظة.
يشار إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحان الثانوية العامة بمحافظة أسيوط يصل إلى 22​ ألف طالب، موزعين على مختلف لجان الامتحانات بالمحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تجهيز 70 لجنة لاستقبال 28 ألف طالب بامتحانات الثانوية العامة بالمنيا

    تجهيز 70 لجنة لاستقبال 28 ألف طالب بامتحانات الثانوية العامة بالمنيا

    أخبار
  • بالصور.. لليوم الـ11.. أسيوط تزيل 108 حالة تعد على أرض الدولة

    بالصور.. لليوم الـ11.. أسيوط تزيل 108 حالة تعد على أرض الدولة

    أخبار
  • ضبط 863 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بأسيوط

    ضبط 863 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بأسيوط

    أخبار
  • أسيوط​ تسترد 4352 فدانًا من أملاك الدولة في اليوم التاسع

    أسيوط​ تسترد 4352 فدانًا من أملاك الدولة في اليوم التاسع

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مقتل سايس جراج على يد طبيب بالعجوزة بسبب

    مقتل سايس جراج على يد طبيب بالعجوزة بسبب "ركن السيارة"أخبار

  • عفريتة كفر دلهاب تتحدث لمصراوي

    عفريتة كفر دلهاب تتحدث لمصراوي "كنت أشعر بالرعب"فنون

  • سفير قطر يصل القاهرة قادما من الدوحة

    سفير قطر يصل القاهرة قادما من الدوحةأخبار

  • والد الطفلة ليلى:

    والد الطفلة ليلى: "كنت هدفع الفدية بس ملحقتش"أخبار

  • الإفتاء تحسم الجدال حول موعد صلاة الفجر

    الإفتاء تحسم الجدال حول موعد صلاة الفجرإسلاميات

  • التحقيقات: 5 طعنات أصابت نائب مأمور الصف بالرقبة والصدر.. والمصاب:

    التحقيقات: 5 طعنات أصابت نائب مأمور الصف بالرقبة والصدر.. والمصاب:أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32

الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32

زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي

زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي

هذه هي كمية الملح الصحية يومياً

هذه هي كمية الملح الصحية يومياً

الحماية المدنية تخمد حريق بمخبز مدرسة ثانوية في بني سويف

الحماية المدنية تخمد حريق بمخبز مدرسة ثانوية في بني سويف