ضبط صاحب مخبز بلدي لتصرفه في 1140 شيكارة دقيق مدعم بالغربية

الغربية ـ مروة شاهين:

أصدر إسماعيل شلبي، مدير عام إدارة تموين بندر المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، توجيهاته إلى عبد العزيز الشيخ، رئيس قسم الرقابة التموينية، بتشكيل لجنة عاجلة ومتابعة عمل بعض المخابز على الطبيعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفة.

ضمت اللجنة المشكلة من الرقابة التموينية، أحمد عبد العاطي، مقرر الحملة التموينية، وعضوية عادل البسطويسي وجلال العبد، مفتشا التموين بقسم الرقابة بالإدارة، وضبط مخبز بلدي يرثه "أحمد سويدان"، أول المحلة الكبرى، لتصرفه في ١١٤٠ شيكارة دقيق بلدي، زنة ٥٠ كيلو جراما، على ماكينة بالمخبز تحوي 712 ألف رغيف.

واكتشفت اللجنة أن مسؤول المخبز المذكور، حاول إخفاء الرصيد على الماكينة، وحررت محضر إثبات حالة بالواقعة.

كما طالب شلبي، مدير عام التموين، باسترداد الغرامة المقررة عن تلك الواقعة بمبلغ وقدره 302 ألف جنيه فقط، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالقاهرة، وإخطار الجهات المعنية بالواقعة.