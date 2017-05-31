مدير أمن المنيا: التحقيقات في حادث الدير متواصلة.. والنتائج قريبًا
مدير أمن المنيا: التحقيقات في حادث الدير متواصلة.. والنتائج قريبًا
12:51 م الأربعاء 31 مايو 2017
مديرية امن المنيا
المنيا ــ ريمون الراوي:
قال اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إن التحقيقات في الحادث الإرهابي الأخير الذي استهدف زوار دير الأنبا صموئيل المعترف، تجري على أعلى مستوى، وإن المديرية ستعلن نتائجها قريباً.
وأضاف عبد المنصف، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "رغم أن المنيا محافظة كبيرة، ليس بها فتنة، فطالما أن جميع الاحتكاكات التي تحدث بين المواطنين بسبب أمور حياتية، فلا مجال للحديث عن فتن مثلما يردد البعض، فالمسلم يعاكس مسلمة، والمسيحي يعاكس مسيحية، والعكس".
وأشار إلى المنيا عانت خلال فترة كبيرة من نشر وزرع التعصب بين البسطاء، لا سيما بعد تأصل الجماعات الإسلامية فيها.
كان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قد أصدر قراره فجر أمس الأول، بتعيين عبد المنصف مديرا لأمن المنيا، خلفا للواء فيصل دويدار، مدير الأمن السابق، الذي تم نقله من المنيا، عقب وقوع الهجوم الإرهابي، على زوار دير "الأنبا صموئيل المعترف" بصحراء المنيا، الذي أسفر عن استشهاد 29 وإصابة 25 آخرين.
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