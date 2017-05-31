أخبار عاجلة

8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "واحة الغروب" حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس جهاز مدينة بدر: إنشاء مخبز بلدي بالإسكان الاجتماعي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جهاز مدينة بدر: إنشاء مخبز بلدي بالإسكان الاجتماعي

12:49 م الأربعاء 31 مايو 2017

رئيس جهاز مدينة بدر: إنشاء مخبز بلدي بالإسكان الاجتماعي

عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر

كتبت- ندى الخولي:

قال عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن الجهاز يعمل علي إنشاء مبنى مخبز بلدي بالإسكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة، في إطار توفير الخدمات لقاطني الإسكان الاجتماعي.

وأوضح الدسوقي، أنه تم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه تم طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمشروع تدعيم مصدر التغذية الحالي لشبكة مياه المرحلة العاجلة بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأشار حاتم محمود حسن، رئيس جهاز القرى السياحية، إلى أنه تم طرح حق الانتفاع للنشاط رقم 2 (بيع منتجات) بمساحة 12 م2، بمنطقة 17، بمركز مارينا العلمين السياحي، لموسم صيفى واحد في مزاد علني.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تعاون بين التمويل العقاري و

    تعاون بين التمويل العقاري و"كونتكت" بـ250 مليون جنيه لدعم "الإسكان

    أخبار
  • الإسكان: الأربعاء.. آخر موعد لأقساط

    الإسكان: الأربعاء.. آخر موعد لأقساط "الكراسة الزرقاء"

    أخبار
  • مدبولي: افتتاح 16 ألف و900 وحدة بالإسكان الاجتماعي بتكلفة 2,3 مليار جنيه

    مدبولي: افتتاح 16 ألف و900 وحدة بالإسكان الاجتماعي بتكلفة 2,3 مليار

    أخبار
  • جهاز القاهرة الجديدة يعلن إنشاء 1872 وحدة بالإسكان الاجتماعي المتميز بالمدينة

    جهاز القاهرة الجديدة يعلن إنشاء 1872 وحدة بالإسكان الاجتماعي المتميز

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • قبل شهر من انقضاء المهلة.. تعرف على خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

    قبل شهر من انقضاء المهلة.. تعرف على خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينيةأخبار

  • سما المصري عن تامر أمين:

    سما المصري عن تامر أمين: "بيسهر معايا وممكن أقول كلام يخرب بيته"فنون

  • خطورة تناول العصائر قبل الأكل في رمضان

    خطورة تناول العصائر قبل الأكل في رمضانفنون

  • التحقيقات: 5 طعنات أصابت نائب مأمور الصف بالرقبة والصدر.. والمصاب:

    التحقيقات: 5 طعنات أصابت نائب مأمور الصف بالرقبة والصدر.. والمصاب:أخبار

  • مرتضى: رامز جلال

    مرتضى: رامز جلال "صايع".. وطالبت بنقله لمستشفى الأمراض العقليةرياضة

  • والد الطفلة ليلى:

    والد الطفلة ليلى: "كنت هدفع الفدية بس ملحقتش"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32

الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32

زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي

زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي

هذه هي كمية الملح الصحية يومياً

هذه هي كمية الملح الصحية يومياً

الحماية المدنية تخمد حريق بمخبز مدرسة ثانوية في بني سويف

الحماية المدنية تخمد حريق بمخبز مدرسة ثانوية في بني سويف