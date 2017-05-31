رئيس جهاز مدينة بدر: إنشاء مخبز بلدي بالإسكان الاجتماعي

كتبت- ندى الخولي:

قال عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن الجهاز يعمل علي إنشاء مبنى مخبز بلدي بالإسكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة، في إطار توفير الخدمات لقاطني الإسكان الاجتماعي.

وأوضح الدسوقي، أنه تم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه تم طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمشروع تدعيم مصدر التغذية الحالي لشبكة مياه المرحلة العاجلة بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأشار حاتم محمود حسن، رئيس جهاز القرى السياحية، إلى أنه تم طرح حق الانتفاع للنشاط رقم 2 (بيع منتجات) بمساحة 12 م2، بمنطقة 17، بمركز مارينا العلمين السياحي، لموسم صيفى واحد في مزاد علني.​