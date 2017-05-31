محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 68,54%

المنوفية مروة فاضل:

اعتمد الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، دور مايو 2017 بنسبة نجاح 68,54%.

وقال الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 64 ألفا و790 طالبا، وبلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألفا 679 طالبا، والناجحين 44 ألفا و332 طالبا، والحاصلين على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية 16 طالبا وطالبة بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل.

وأعرب محافظ المنوفية عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، مقدماً الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، كما حث المحافظ الطلاب على التفوق لكونه السبيل الوحيد للنهوض بالأمة، مؤكداً أن التعليم هو اللبنة الأولى في نهضة الشعوب وتقدمها.