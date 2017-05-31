أخبار عاجلة

8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "واحة الغروب" حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 68,54%

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 68,54%

12:43 م الأربعاء 31 مايو 2017

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 68,54%

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية

المنوفية مروة فاضل:

اعتمد الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، دور مايو 2017 بنسبة نجاح 68,54%.

وقال الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 64 ألفا و790 طالبا، وبلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألفا 679 طالبا، والناجحين 44 ألفا و332 طالبا، والحاصلين على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية 16 طالبا وطالبة بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل.

وأعرب محافظ المنوفية عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، مقدماً الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، كما حث المحافظ الطلاب على التفوق لكونه السبيل الوحيد للنهوض بالأمة، مؤكداً أن التعليم هو اللبنة الأولى في نهضة الشعوب وتقدمها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالاسم ورقم الجلوس.. احصل على نتيجة

    بالاسم ورقم الجلوس.. احصل على نتيجة "الإعدادية" بكفر الشيخ

    أخبار
  • بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح وحدة جراحات القلب المفتوح بمستشفى الهلال الأحمر

    بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح وحدة جراحات القلب المفتوح بمستشفى الهلال

    أخبار
  • محافظ قنا يعتمد نتيجة

    محافظ قنا يعتمد نتيجة "الابتدائية" بنسبة نجاح 82.98%

    أخبار

  • "لم يحضر أحد".. إحالة العاملين والمعلمين بمدرسة في السويس للتحقيق

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ننشر أسماء المتهمين بقتل الطفل

    ننشر أسماء المتهمين بقتل الطفل "يوسف" في ميدان الحصري: ضابط ونجل نائبأخبار

  • بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربه بالصف

    بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربهأخبار

  • أضرار كبيرة بمبنى السفارة المصرية جراء انفجار كابول

    أضرار كبيرة بمبنى السفارة المصرية جراء انفجار كابولأخبار

  • حقيقة صورة أثارت جدلًا لسجن إنفرادي في السويد

    حقيقة صورة أثارت جدلًا لسجن إنفرادي في السويدهو وهي

  • بالصور- أسقط خاتم ألماس في مرحاض الطائرة.. ماذا حدث بعدها؟

    بالصور- أسقط خاتم ألماس في مرحاض الطائرة.. ماذا حدث بعدها؟هو وهي

  • السودان يحظر دخول السلع الزراعية والحيوانية المصرية

    السودان يحظر دخول السلع الزراعية والحيوانية المصريةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32

الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32

زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي

زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي

هذه هي كمية الملح الصحية يومياً

هذه هي كمية الملح الصحية يومياً

الحماية المدنية تخمد حريق بمخبز مدرسة ثانوية في بني سويف

الحماية المدنية تخمد حريق بمخبز مدرسة ثانوية في بني سويف