«مرتضى» يتوسط لحل الخلاف بين إيناسيو وحفني

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يسعى أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة، ومعه إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الكرة للتوسط بين البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني، وأيمن حفني، صانع ألعاب الفريق، لتهدئة الأمور بينهما.

وكانت الفترة الماضية شهدت، توترًا في العلاقات بين الطرفين، بسبب تحفظ المدير الفني على مستوى «حفني» ووصفه في الآونة الأخيرة بأنه لاعب لا يتماشى مع طريقة اللعب التي يخوض بها الفريق مبارياته.

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يُذكر أن الزمالك تغلب على الداخلية (4-3)، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 57 نقطة، خلف المقاصة الثاني بـ(64)، والفائز باللقب الأهلي (76).