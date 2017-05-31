أخبار عاجلة

8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "واحة الغروب" حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«مرتضى» يتوسط لحل الخلاف بين إيناسيو وحفني

Google+ Print
«مرتضى» يتوسط لحل الخلاف بين إيناسيو وحفني «مرتضى» يتوسط لحل الخلاف بين إيناسيو وحفني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يسعى أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادى ، والمشرف العام على فريق الكرة، ومعه إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الكرة للتوسط بين البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني، وأيمن حفني، صانع ألعاب الفريق، لتهدئة الأمور بينهما.

وكانت الفترة الماضية شهدت، توترًا في العلاقات بين الطرفين، بسبب تحفظ المدير الفني على مستوى «حفني» ووصفه في الآونة الأخيرة بأنه لاعب لا يتماشى مع طريقة اللعب التي يخوض بها الفريق مبارياته.

شاهد أيضا

يُذكر أن الزمالك تغلب على الداخلية (4-3)، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 57 نقطة، خلف المقاصة الثاني بـ(64)، والفائز باللقب الأهلي (76).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - "محمود كهربا" يتعرض لعقوبات من نادي الزمالك لمشاركته فى أحد برامج رمضان

8 الصبح - "محمود كهربا" يتعرض لعقوبات من نادي الزمالك لمشاركته فى أحد برامج رمضان