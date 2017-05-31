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إيناسيو يعلن الموقف النهائي لمايوكا في الزمالك

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إيناسيو يعلن الموقف النهائي لمايوكا في الزمالك إيناسيو يعلن الموقف النهائي لمايوكا في الزمالك

التحرير

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طلب أوجستو إيناسيو المدير الفنى البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي رسميًا من إدارة النادى التخلص من الزامبى إيمانويل مايوكا، مهاجم الفريق بنهاية الموسم الحالى، والتعاقد مع بديل أفريقى سوبر.

وكشف مصدر «للتحرير» أن إيناسيو شدد على أنه كان يدرك من البداية أنه مهاجم ضعيف ولا يريد مساعدة نفسه، وظهر بمستوى متواضع فى كل المباريات التى شارك فيها.

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ويسعى النادى للتعاقد مع مهاجم أفريقى متميز خلال الموسم الكروى الجديد، بعدما أبدى البرتغالى رغبته فى دعم الخط الأمامى بمهاجمين مميزين قبل انطلاق الموسم المقبل.

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التحرير

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