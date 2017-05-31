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الجبلاية تطلب من الأهلي إرسال درع الدوري

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الجبلاية تطلب من الأهلي إرسال درع الدوري الجبلاية تطلب من الأهلي إرسال درع الدوري

التحرير

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طلب اتحاد الكرة من النادي الأهلي في خطاب رسمي، إرسال درع الدوري إلى الجبلاية،لتجهيزه ثم إعادته للقلعة الحمراء.

واتفق اتحاد الكرة مع شركة بريزنتيشن راعي الجبلاية على إقامة حفل للأهلي، خلال رمضان في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بمناسبة فوزه بدرع الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، عقب تعادله مع للمقاصة (2-2) ضمن مباريات الجولة الثلاثين.

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من جانبه أكد العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أنه بداية من الموسم المقبل سيتم تصميم درع جديد للدوري الممتاز، وذلك بعدما تحدث مع مسئولي شركة بريزنتيشن راعي اتحاد الكرة لتصميم درع جديد للدوري يتسلمه الفريق الفائز بالمسابقة الموسم المقبل.

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التحرير

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