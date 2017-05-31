"الآثار" تهدي مجموعة من المستنسخات الاثرية لمتحف الحضارات الإفريقية بالسنغال
"الآثار" تهدي مجموعة من المستنسخات الاثرية لمتحف الحضارات الإفريقية بالسنغال
12:40 م الأربعاء 31 مايو 2017
وزارة الآثار
كتبت- نسمة فرج:
أهدت وزارة الآثار، مجموعة من النماذج والمستنسخات الأثرية، إلى متحف الحضارات الإفريقية بدولة السنغال، لعرضها بالجناح الدائم الذى تم تخصيصه لمصر بالمتحف، وذلك بالتعاون مع صندوق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
وأوضح عمرو الطيبي، مدير وحدة النماذج والمستنسخات الأثرية بالوزارة، حسب البيان الصادر، اليوم الأربعاء، أن هذة المستنسخات من صنع الوحدة و أن اهداء هذا المعرض يهدف إلي تدعيم التعاون بين مصر ومختلف الدول الإفريقية بالإضافة إلي اظهار أحد أوجه الحضارة المصرية القديمة وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، باعتبار أن الحضارة المصرية مكوناً أساسياً من الحضارات الإفريقية ومهداً للحضارة الإنسانية.
وأضاف الطيبي، أن المجموعة المهداة تضم 23 نموذجا أثرياً من أهمهم صلاية الملك نعرمر، وتمثال الكاتب المصرى، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون مثل تمثال يمثل رأس الملك توت عنخ آمون و هي تخرج من زهرة اللوتس، درع الملك و الخنجر الخاص به، ونماذج أثرية تنتمى لعصر الملك إخناتون مثل رأس الملك و رأس الملكة نفرتيتى، و تمثال لإخناتون و هو يقدم القربان، مجموعة من أوانيه.
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